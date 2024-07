¿Ciencia? Momias peruanas serían realmente extraterrestres

Un reciente análisis de las extremidades de los restos impulsa la hipótesis de especies de origen "no humano".

Las controversias en torno a las llamadas " momias extraterrestres" peruanas crecen a la luz de un reciente análisis de las extremidades de los restos. Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de especies de origen "no humano" tras examinar la llamativa disposición de ranuras diagonales a lo largo de las puntas de los dedos de las manos y de los pies.

Las huellas de María, la momia peruana

momias2.jpg Las misteriosas huellas de las momias peruanas

Una de las momias alienígenas analizadas, llamada María, llamó la atención de los especialistas porque sus huellas dactilares no coincidieron con "ningún patrón humano conocido". "No vimos ningún bucle ni espiral en las huellas de los dedos de las manos ni de los pies", sostuvo McDowell al portal Dailymail.com.

El abogado penalista y ex fiscal remarcó que, a lo largo de su trayectoria, examinó múltiples huellas dactilares y las de 'María', la supuesta momia alienígena, no eran "huellas dactilares clásicas". "Las huellas dactilares de María no coincidían con las humanas", sentenció el letrado.

Tanto McDowell como el resto de los médicos forenses coincidieron en que por el momento es "extremadamente prematuro" dar conclusiones definitivas sobre el origen humano o no humano de estas momias. El Dr. John McDowell consideró asimismo que "no se ha determinado aún cuál es la naturaleza de los especímenes" y remarcó que su equipo vuelca todos sus esfuerzos en desentrañar la verdadera naturaleza de estas momias aparentemente "alienígenas". "Me paso dos o tres horas al día lidiando con algo relacionado con esto", sostuvo el experto.

¿Qué son las momias de Perú?

'María' representa tan solo una de las llamadas "momias de Nazca", bautizadas con este nombre debido a la provincia del suroeste de Perú donde habrían sido desenterrados los restos. Esta momia 'alienígena' fue presentada por primera vez en un evento de prensa el 6 de noviembre de 2019. La presentación se realizó en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA) de Perú junto con otros tres 'tridáctilos' de Nazca (cuerpos con tres dedos): 'Wawita', 'Albert' y 'Victoria'.

momias3.jpg

Lo cierto es que la investigación que impulsa Maussan fue blanco de severas críticas: entre otros puntos, hay científicos que objetan la naturaleza 'extraterrestre' de los especímenes, por su deliberada semejanza con atributos históricamente ligados a los OVNIS (por ejemplo, las cabezas alargadas o las manos de tres dedos).

En esta línea se ubica, por ejemplo, Flavio Estrada, un arqueólogo forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Lima del Ministerio Público, quien llegó a afirmar en conferencia de prensa que dos de los cadáveres de presuntos extraterrestres incautados por la aduana peruana eran simplemente "muñecos". “Son muñecos armados con huesos de animales de este planeta, con pegamentos sintéticos modernos, por lo tanto, no fueron ensamblados en la época prehispánica”, afirmó Estrada.

No obstante, el último análisis de las huellas dactilares de 'María' generó nuevos interrogantes que admiten al menos dos lecturas: algunas de las momias de Nazca no son "muñecos", como señaló Estrada, o fueron construidas con un material hasta el momento desconocido.