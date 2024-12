Cómo es la increíble prueba del elefante rosa para controlar tus pensamientos

Aunque se trata de una cita extraída de la novela de Curt Siodmak City in the Sky (1974), la prueba del elefante rosa ha pasado de generación en generación. Se trata de una metáfora que utilizan las personas para mostrar lo difícil que es reprimir los pensamientos y cómo la imaginación visual puede predecir y afectar la capacidad para controlarlo.

Varios estudios científicos comprobaron que existen un grupo de personas que es capaz de poder visualizar las imágenes más extrañas, tales como un elefante de color rosa. Sin embargo, hay otras que no tienen esa habilidad y poseen una gran dificultad para imaginarse cosas que nunca hayan visto. Esto es catalogado como afantasía, que reúne a un grupo de personas que no pueden representar con imágenes cosas que no existen.