Cómo restaurar una copia de seguridad de WhatsApp desde Google Drive en 4 pasos

Inmediatamente, para continuar con el proceso de restaurar una copia de seguridad de WhatsApp desde Google Drive, deberemos efectuar lo siguiente:

Abrimos WhatsApp y verificamos nuestro número de teléfono.

y verificamos nuestro número de teléfono. A continuación, pulsamos en Restaurar para recuperar los chats y archivos multimedia de la copia almacenada en Google Drive.

para recuperar los chats y archivos multimedia de la copia almacenada en Google Drive. Cuando finalice el proceso tocamos en Siguiente y automáticamente veremos cómo se muestran nuestros chats en la aplicación.

Por último, WhatsApp comenzará a restaurar los archivos multimedia.

Independientemente de lo señalado más arriba, para acceder a una copia de seguridad de WhatsApp en Google Drive, se debe ingresar en Google Drive. Luego, ir al menú de la izquierda y hacer click en «Copias de seguridad». De ese modo, la pantalla nos mostrará una relación de todas las copias de seguridad que se han realizado y almacenado en nuestra cuenta de Google Drive.

De todos modos, también es importante resaltar que puede presentarse el caso en el que se torne imposible restaurar una copa de seguridad de WhatsApp. Entre otros inconvenientes insalvables, puede darse el de que se haya dañado el teléfono celular sin que hayamos guardado una copia porque no estuvo activo el WiFi durante días o sin que hayamos activado una copia de seguridad.

En el sitio especializado Adslzone.net, se resalta que si queremos restaurar una copia de seguridad de WhatsApp desde Google Drive “con tu cuenta en otro número de teléfono porque lo has cambiado y quieres recuperar conversaciones anteriores, lo único que tienes que hacer es cambiar la SIM por la del teléfono correspondiente y realizar el mismo procedimiento. Tendría que estar activo para ello y recuerda tener la misma cuenta de Google usada por aquel entonces”.

Y añaden que "si ello no funciona o no puedes restaurar la copia, comprueba que estás usando el mismo número de teléfono y la misma cuenta de Google usada para la copia de seguridad.

Además, es importante que se haya realizado alguna copia de seguridad anterior, ya que si por alguna razón no se ha hecho no podrás recuperar estas conversaciones (sucede por ejemplo si tienes la opción que se guarden con conexión Wifi y no tienes esta conexión)".