Neuquén: habilitan un chatbot de WhatsApp para informar novedades en las escuelas

La novedad se difundió en la antesala de un nuevo paro del gremio ATEN, esta vez de 72 horas. Los padres podrán informar dónde no hay clases.

Desde este martes los docentes neuquinos nucleados en ATEN llevarán adelante un paro por 72 horas para rechazar el plus salarial impulsado por el Ejecutivo provincial. También reclaman un incremento en las partidas de refrigerio y comedor; y piden el cumplimiento de los acuerdos confirmados en la mesa técnica.

Para esta semana, el sindicato convocó a no dictar clases el martes, miércoles y jueves. Para el miércoles convocó a una movilización provincial en la capital neuquina y para el jueves acciones en el CPE y distritos en cada jurisdicción.

Desde el Gobierno provincial, a través del ministerio de Educación, se puso en marcha un chatbot de WhatsApp que permitirá una mejor comunicación con las familias y estudiantes. Según indicaron desde la cartera, a través del número “+54 299 4766441” se accede al asistente virtual del Consejo Provincial de Educación del Neuquén, que ofrecerá, entre otras funciones, la posibilidad de informar novedades sobre los colegios y turnos, que no tengan actividad.

CPE Consejo Provincial de Educacion (5).jpg Claudio Espinoza

"El mecanismo es muy simple, se agrega a los contactos de la agenda de cada usuario y se establece una primera interacción que los lleva a un menú, de fácil respuesta", indicaron. Y agregaron que "la Provincia suma así una nueva propuesta para mejorar los canales de comunicación existentes, pero que, además, colaborarán en una mejor interacción con familias, estudiantes y comunidades educativas".

El chatbot de Educación permitirá a los padres de los alumnos informar en estos días, por ejemplo, en qué escuelas y/o cursos no se dictan clases como consecuencia de la medida de fuerza de ATEN.

Entre adhesiones, descuentos y consignas de ATEN

Según pudo conocer LMNeuquén, este mecanismo permitirá herramientas para el descuento de los días y/o las horas no trabajadas por parte de los docentes que se adhieran. Al menos, los salarios de 10 mil docentes fueron ajustados por la última medida.

La movilización del ATEN comenzó luego de que la Legislatura aprobara el plus salarial para los docentes que no faltaran a sus tareas habituales. El gremio docente consideró que no se trataba de un beneficio, sino de un recorte de sus derechos. Sin embargo, ATEN debió echar mano a otras consignas para mantener el interés de la protesta.

Conferencia ATEN en CPE (3).jpg Claudio Espinoza

Ahora la medida de fuerza la llevan adelante para reclamar que el CPE funcione en el marco de la ley 242 y el rechazo a la iniciativa del Gobierno Provincial de crear un organismo técnico para la convocatoria de concursos de ascensos de jerarquía. “Exigimos concursos en el marco del estatuto, garantizando la carrera docente en procesos transparentes y legítimos”, explicaron en un comunicado.

Los docentes piden además por el no cobro del Impuesto a las ganancias, por escuelas seguras y por un mayor presupuesto educativo.

Al mismo tiempo, se conoció que la dirigencia gremial habría convocado a organizaciones sociales a participar de las manifestaciones que tendrán epicentro en Casa de Gobierno. Varias de ellas son objeto, actualmente, de una investigación judicial por malversación de fondos, luego de una denuncia realizada por el gobierno de Rolando Figueroa.