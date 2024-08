Piden no devolver los días descontados a docentes de Neuquén que hicieron paro

“Aplicar los descuentos y no devolverlos se trata de un acto de estricta justicia: día no trabajado, día que no se paga. El derecho a huelga se puede ejercer sin atropellar o vulnerar el derecho a la educación. Por supuesto que los docentes tienen derecho a manifestarse o expresar su disconformidad, pero lo que no pueden hacer es violar el derecho que tienen nuestras infancias y adolescencias de educarse y encima pretender cobrar cuando no trabajan”, dijo el legislador.