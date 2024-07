En una escuela no figura el plus entre los reclamos: "Se acaba la mentira del gremio", asegura Domínguez

CLAUDIO DOMÍNGUEZ- PRESENTISMO-2.jpg

Las declaraciones se dan a menos de 24 horas de comenzar otra semana de paros. De acuerdo al último plenario Las medidas de fuerza de esta semana comenzarán este miércoles 31 de julio, con una marcha provincial, y continuará el 1 de agosto, con acciones en el Consejo Provincial de Educación (CPE).

Cruce entre el diputado y el gremialista

El secretario general de ATEN Marcelo Guagliardo aseguró, a través de su cuenta de Facebook: “Los docentes no vamos a renunciar al adicional creado por ley. Se debe cobrar sin ningún condicionamiento”.

Horas más tarde, Domínguez atacó al referente provincial del gremio docente a quien le respondió: “Lo tuyo ya es absurdo”.

“Marcelo Guagliardo: ¿Lo querés o no lo querés? El adicional profesional docente no es obligatorio. Lo tuyo ya es absurdo: querer cobrar el plus sin cumplir con el único requisito que es no faltar más de tres veces en un trimestre, como ocurre en cualquier trabajo”, escribió Domínguez en un posteo previo.

El legislador emepenista es el impulsor de la ley que estableció el incentivo. La Legislatura de Neuquén aprobó hace un mes la ley para otorgar un adicional salarial del 15% trimestral a los docentes que tengan menos de tres inasistencias en tres meses. Aunque el oficialismo consideró que el proyecto no establece descuentos para los educadores que falten a trabajar, desde el gremio consideraron que se trata de una medida que busca disciplinar a los trabajadores y coartar el derecho a huelga.

Domínguez recordó que la primera respuesta del sindicato docente, que llamó presentismo al incentivo, fue un paro.

“Lo cierto es que esta maniobra de ATEN es un manotazo de ahogado por haber quedado expuestos ya que la creación del registro de renuncias al adicional demostró que una abrumadora mayoría de los docentes quiere percibirlo, cumpliendo con los requisitos”, prosiguió.

E indicó: “Terminen con este paro caprichoso y sin sentido que deja rehenes a niños, niñas y adolescentes vulnerando su derecho a la educación por el sólo interés de cuidar los privilegios corporativos del gremio”.

El legislador también subrayó que “de 27.473 docentes solo 17 renunciaron al adicional. Se acaba la mentira del gremio”. Desde el pasado viernes, el Consejo Provincial de Educación (CPE) habilitó la plataforma y menos de 20 docentes – según el dato que aportó el legislador- habrían renunciado al beneficio hasta el mediodía del lunes.