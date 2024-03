Cómo se veía Jesús, según la inteligencia artificial

Hoy, la inteligencia artificial nos ofrece la posibilidad de crear una imagen más precisa y realista de Jesús, basada en datos históricos y características físicas de la región donde vivió.

El usuario de Tik Tok, The IA Drawing, compartió una fotografía donde se puede ver a un Jesús modelado por la Inteligencia Artificial. En la imagen se puede ver a un hombre de tez oscura, ojos castaños y más bien rasgados, y la cabellera larga.

Así se ve jesus segun la inteligencia artificia.avif

La imagen de Jesús, según historiadores

Joan E. Taylor, prestigiosa neozelandesa y autora del libro What Did Jesus Look, señala que la biblia no detalla su apariencia física. “Los evangelios no lo describen físicamente, no dicen si era alto o bajo, guapo o fuerte. Lo único que dicen es su edad aproximada, unos 30 años”, comentó la especialista.

La historiadora propone que la imagen de Jesús que conocemos está alejada de la realidad. Tras siglos de eurocentrismo, explicó Taylor que absorbimos la imagen más conocida de Jesús: un hombre blanco, barbudo, de cabello largo castaño claro y ojos de color azul.

El Jesús histórico, asegura Taylor en un reportaje publicado por BBC, era muy probablemente moreno, de estatura baja y mantenía el cabello recortado, como los otros judíos de su tiempo.

“Parece indicar que los primeros seguidores de Jesús no se preocupaban por tal información, que para ellos era más importante registrar las ideas que decir cómo era físicamente”, afirma el también profesor del Instituto de Historia de la Universidad Federal de Río de Janeiro y autor del libro Jesús Histórico, André Leonardo Chevitarese.

El experto forense en reconstrucciones faciales, Richard Neave, utilizó sus conocimientos científicos para alcanzar una imagen cercana a la realidad.

A partir de tres cráneos del siglo I, de antiguos habitantes de la misma región donde Jesús habría vivido, Neave y su equipo recrearon, utilizando modelado 3D, un rostro típico que muy bien pudo haber sido el de Jesús.

image.png

Los esqueletos de judíos de esa época muestran que la altura media era de 1,60 m y que la gran mayoría de hombres pesaba poco más de 50 kilos.

La profesora Taylor llegó a conclusiones similares sobre la fisonomía de Jesús.

“Los judíos de la época eran biológicamente similares a los judíos iraquíes de hoy en día, así que creo que (Jesús) tenía cabello marrón oscuro a negro, ojos castaños, piel morena, un hombre típico de Oriente Medio”, aseguró.