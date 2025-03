¿De qué se arrepienten las personas antes de morir? Las lecciones que aprendemos tarde

Duró presentará una de sus aclamadas charlas el próximo 9 de abril, a las 21:00 horas, en el Auditorio de Belgrano, Buenos Aires.

Embed

Las cinco cosas de las que las personas se arrepienten antes de morir

En una entrevista con Infobae, el experto se refirió a las cinco cosas de las que las personas se arrepienten antes de morir. A medida que uno se va haciendo mayor, cuando mira con perspectiva, se arrepiente de haberse ido a dormir con miedos y despertarse con angustias. Yo, por ejemplo, me arrepiento de no haberle dedicado más tiempo a mis padres, de no haber estado más con mis seres queridos, de haberme ido a vivir lejos de mi tierra. Creo que vivimos en una sociedad donde tenemos muchos problemas emocionales, estamos rodeados de malas noticias y vivimos mejor que nunca, con más riquezas que nunca, pero no lo hemos disfrutado”.

Luego agregó, "hemos preguntado a gente con 100 años de qué se arrepiente en la vida y todos ellos expresaron cinco cosas. Para mí es muy importante preguntarle a la gente de 100 años, porque todos somos iguales, pasamos por los mismos ciclos. La gente cuando tiene 100 años, que es lo que vamos a vivir, se arrepiente en primer lugar de haber vendido la vida. Lo primero que te diría es que no pierdas la vida, no hagas nada que no ames y no tengas miedo de lo que te están diciendo: “Te morirás de hambre”. No es verdad. En España hay gente con problemas, es cierto, pero normalmente es porque hay problemas psíquicos. Luego, no vendas la vida, la televisión que hace dar miedo, miedo, miedo ¿miedo a qué?

Al explicar qué es “vender la vida”, el experto dijo, “hacer lo que tu papá, tu mamá, los demás quieran, pero no vivas el carpe diem. El carpe diem es una salvajada, es vivir como animales: no hagas lo que te apetece, haz lo que debes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos hace vibrar, qué es lo que nos hace sentir. Siempre he dicho: no puedes encontrar gente maravillosa si uno no es maravilloso. El segundo apartado, del que todo el mundo se arrepiente, es de haber trabajado tanto a costa de los adultos y la familia. Nuestros hijos no van a trabajar porque las máquinas trabajarán por ellos. Las máquinas son superiores a nosotros y además no se mueren. ¿Qué es lo único que una máquina no puede hacer? Sentir, tocar, abrazar, besar. En Argentina, que hay tantos psicólogos y psiquiatras, pero al final tu papá y tu mamá, cuando estás triste ¿qué hacen? te dan un abrazo. Por ejemplo, a un niño que no lo tocas se muere. Hoy sabemos que el 96% del estado en la vida es de la familia de la que vienes, una parte el carácter genético se hereda y la otra parte se aprende antes de los 3 años, pero va a ser muy difícil de cambiar. Entonces, ¿de dónde viene el éxito? en primer lugar, del amor, y en segundo lugar de a quién imitas, si en tu casa hablan diez idiomas, hablas diez idiomas; si en tu casa bailan vas a bailar, luego todo el mundo se arrepiente de haber trabajado tanto, pero eso tiene un motivo, porque hemos vivido una época de pasar hambre y de golpe y porrazo te has de ganar el pan con el sudor de tu frente. Hoy ya no es así".

Abrazos madre e hijo.jpg Según Emilio Duró, una de las cinco cosas que la gente se arrepiente antes de morir es no haber compartido tanto tiempo con sus padres.

"La tercera cosa de la que todo el mundo se arrepiente es de no haber usado más emociones efusivas, tocado más, abrazado más, besado más. El ser humano no está programado en positivo, está programado en negativo, o sea si te sale un grano ¿qué ves? el maldito grano, si te manchas la corbata ¿qué ves? la mancha en la corbata. Además, somos los peores críticos de nosotros mismos, cuando a una persona le va mal en la vida lo animas, cuando te va mal a ti te destrozas. Por genética, estamos acostumbrados a ver lo malo, no lo bueno. Los niños son felices porque no tienen memoria, a un niño le dices “este fin de semana iremos a la playa”, tiene ilusión, pasión, eso mismo nos lo dicen a nosotros ¿y qué decimos? “lloverá, a ver cómo salgo” y las emociones negativas se contagian cuatro veces más que las positivas. ¿La gente que intelectualmente es más lista es la más feliz? No, porque tenemos tres cerebros más un cuarto".

"La cuarta cosa que todo el mundo se arrepiente es de haberse ido a vivir lejos de sus seres queridos y de no haber sido más unido. En el mundo empresarial yo fichaba a la gente por conocimientos, pero en un momento determinado veo que determinadas personas con menos conocimiento rinden más ¿y esto por qué es? Es porque tiene una actitud frente a la vida de positividad, de alegría, de entusiasmo, que eso no es estar loco. Tú le preguntas a 100 personas y de ellas 82 son negativas. No vemos la realidad porque nuestra mente nos miente, al final el objetivo de la vida para subir era ver lo malo, no lo bueno".

"Por último, la quinta cosa de la que todo el mundo se arrepiente es no haber sido más feliz. Solo hay una cosa importante en la vida: cuánto has amado. Lo que buscamos es amor, y como ya no nos tocamos, no nos abrazamos, como vivimos en una sociedad donde te puedes camuflar con el fake o lo que tú quieras falso, ¿cómo consigues amor? ¿con likes? Luego, somos dependientes de los likes de los demás. ¿Cuándo te dan likes? ¿Cuándo haces algo correcto o cuando haces algo que es impresentable?”, cerró Emilio Duró.