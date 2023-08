Día del Orgasmo Femenino: por qué se conmemora esta fecha

Según se conoce, la celebración surgió debido a un concejal de Esperantina, llamado José Arimateia Dantas Lacerda. Es que José había leído un estudio de la Universidad Federal de Piauí (el estado donde se ubica el pueblo), que arrojaba que un 28% de las mujeres de la región no podían llegar al orgasmo.

¿Cuál fue su postura? Que eso debía ser considerado como una problemática grave y de salud pública. Y fue así que empezó a promover esta jornada.

Es que sabemos de sobra que la sexualidad femenina es un tema tabú, y el hecho de no hablar de un tema, no visibilizarlo, solamente lo condena al ostracismo. Nada puede cambiar si no se plantea el inconveniente. Y así lo tomó el concejal brasilero.

Es que no solo se planteó que el hombre suele centrarse en su propio placer y deja de lado el de su pareja, sino que también hay falta de autoconocimiento de muchas mujeres sobre su cuerpo y sobre lo que les genera placer.

Durante aquel planteo, Dantas Lacerda aseguró que era "muy difícil abrir la cabeza de una mujer para que ella luche por su propio placer, sobre todo, cuando nadie las educa sobre la sexualidad femenina y se siguen discutiendo con ciertas reservas temas como la eyaculación precoz, la frigidez y el placer en la tercera edad".

Al tornarse un día internacional, la fecha se celebra alrededor del mundo y plantea algunos escenarios curiosos. Por ejemplo, el caso de Noruega, donde se considera un día festivo "para que las mujeres puedan pasar el día con sus parejas disfrutando de una buena salud sexual".

No solo eso: en Dinamarca es obligatorio lograr que tu esposa tenga un orgasmo, y el hombre que no lo logré es multado con un año de abstinencia bajo la estricta vigilancia de una mujer policía.