Día Mundial de la Tiroides: qué es y cuáles son las enfermedades que puede producir

La disponibilidad de las hormonas tiroides depende del aporte de yodo, el cual se encuentra presente mayoritariamente en la sal común y en menor proporción en pescados y mariscos. Las consecuencias de no tratar los trastornos tiroideos pueden ser graves, especialmente en el adulto mayor y en la embarazada, pero si se lo detecta precozmente y se los medica, la mayoría de los pacientes se mantienen saludables y son capaces de llevar vidas normales.

Cómo se detectan los problemas en la tiroides

El nódulo tiroideo es un bulto o pequeña prominencia que se forma en la glándula tiroides. Su prevalencia es variable dependiendo del método que utilicemos en su detección. Si consideramos la palpación, la frecuencia en una población sin antecedentes propios ni familiares de patología tiroidea y en un área suficiente en yodo, no superará el 5%, siendo significativamente mayor si se emplean métodos de diagnóstico más sensibles.

La ecografía puede detectar nódulos tiroideos en más de la mitad de la población estudiada. No obstante, la enorme mayoría de estos nódulos no tiene relevancia y no se recomienda efectuarla como control general o 'chequeo' si no hay síntomas o antecedentes que lo sugieran.

A su vez, otra forma de poder encontrar los problemas relacionados con la tiroides es a través de dosajes hormonales específicos, ecografías con Doppler color y, en caso de ser necesario, una punción con aguja fina guiada por ecografía para evaluar nódulos tiroideos.

Los medicamentos para controlar la tiroides

Los medicamentos para la tiroides se usan para tratar los trastornos de la tiroides, por ejemplo, cuando la glándula tiroides produce muy poca o demasiada hormona tiroidea.

En el hipotiroidismo, los medicamentos para la tiroides reemplazan la hormona tiroidea que el cuerpo no puede producir en las cantidades adecuadas. En el hipertiroidismo, los medicamentos para la tiroides bloquean la producción de hormonas tiroideas, porque el cuerpo produce demasiada. Todos están disponibles solo con receta médica.

¿Cómo prevenir problemas en la glándula tiroidea?

Una dieta equilibrada y hábitos saludables pueden ayudar a cuidar la salud tiroidea y evitar sufrir ciertas afecciones. Para eso, la endocrinóloga recomienda adoptar los siguientes hábitos: