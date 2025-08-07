El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿Cuándo será y desde dónde se verá?

Se trata del fenómeno astronómico más importante de las últimas décadas, donde la luna cubrirá completamente al sol durante 6 minutos.

El eclipse solar más largo del siglo XXI ya tiene fecha confirmada: será el lunes 2 de agosto de 2027 . Según informó la NASA en su sitio oficial, el fenómeno se podrá ver desde varios puntos del hemisferio oriental y promete convertirse en uno de los eventos astronómicos más impactantes del siglo.

De acuerdo con el sitio de divulgación astronómica llamado Space, fue denominado como el " eclipse del siglo " debido a su duración excepcional . Ese día, la Luna cubrirá completamente al Sol por hasta 6 minutos y 22 segundos , lo que representa el período de totalidad más extenso sobre tierra firme en todo el siglo XXI.

Este eclipse no solo será el más largo del siglo 21 , sino que su trayectoria también será la más extensa: recorrerá más de 15.000 kilómetros y tendrá una franja de totalidad de 275 kilómetros de ancho .

Para ponerlo en perspectiva, el eclipse solar total del 8 de abril de 2024, que cruzó México, Estados Unidos y Canadá, ofreció una totalidad máxima de duración de 4 minutos y 28 segundos, considerada inusualmente larga. Sin embargo, se espera que el eclipse de 2027 supere ampliamente ese tiempo y brinde una oportunidad única para la observación astronómica y el estudio.

Eclipse. El eclipse más largo del siglo cruzará varias del las regiones densamente pobladas del planeta, entre ellas España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

Cabe destacar que la trayectoria de totalidad del eclipse solar de 2027 —donde el cielo se oscurece en un fenómeno que se parece más a un crepúsculo de 360 grados que a una noche completa— será más ancha de lo habitual debido a que la Luna estará en su punto más cercano a la Tierra (perigeo).

El 2 de agosto de 2027, esta trayectoria tendrá aproximadamente 258 kilómetros de ancho y se extenderá a lo largo de 15.227 kilómetros sobre la superficie terrestre. En total, cubrirá unos 2,5 millones de kilómetros cuadrados, una superficie considerable, pero que representa apenas una pequeña fracción de los 510 millones de kilómetros cuadrados que conforman la superficie total del planeta.

En qué lugares se podrá ver el eclipse

Aunque gran parte de Europa, África y el sur de Asia podrá observar el eclipse de forma parcial, la fase de totalidad, cuando la Luna cubre por completo al Sol, solo será visible desde la estrecha franja que recorre la sombra umbral al atravesar diez países: España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia, según el sitio Eclipse Wise.

Aunque no será total en suelo argentino, el eclipse se verá de manera parcial con distintas coberturas según la ubicación.

Noroeste argentino (Salta, Jujuy): entre el 80% y el 90% del disco solar estará cubierto.

entre el del disco solar estará cubierto. Centro del país (Córdoba, Santa Fe, San Luis): entre el 60% y 70% de ocultamiento.

entre el de ocultamiento. Sur del país (Santa Cruz, Tierra del Fuego): la cobertura será entre el 10% y 30%.

En algunas regiones, se generará una penumbra notable en pleno día y será posible ver planetas como Venus, Mercurio y Saturno a simple vista, gracias al oscurecimiento.

¿Qué es un eclipse?

Como explica la NASA, un eclipse es un fenómeno celeste que causa admiración y cambia drásticamente el aspecto de los dos objetos más grandes que vemos en el cielo: el Sol y la Luna. En la Tierra, es posible observar un eclipse solar cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean. Dependiendo de cómo se alineen, ofrecen una vista única y emocionante del Sol o la Luna.

eclipse solar (1).jpg

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, y proyecta una sombra sobre la Tierra que bloquea total o parcialmente la luz del Sol en algunas zonas. Esto solo ocurre ocasionalmente, porque la Luna no orbita en el mismo plano exacto que el Sol y la Tierra. El momento en que se alinean se conoce como temporada de eclipses, lo cual sucede dos veces al año.