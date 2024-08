¿El fin del amor? Así es Replika, la app que te enamora

Imaginate tener un diario personal que no solo guarda tus pensamientos, sino que también te responde cada vez que compartís cómo te sentís o qué dudas te invaden. Eso es Replika: una app basada en un chatbot diseñado para ser tu amigo, e incluso, si lo querés y lo pagás, algo más.

Replika te proporciona un espacio para compartir pensamientos, sentimientos, creencias, experiencias, recuerdos, sueños y todo lo que forma parte de tu mundo interior. Pero no es un diario cualquiera; es un diario que te escucha y te contesta.

Replika: una app que aprende

replika2.jpg

Lo más importante de Replika es que cuanto más interactuás con tu compañero virtual y más le contás, más aprende y más "se vuelve como vos". Este proceso es típico de las tecnologías basadas en aprendizaje automático. A medida que el chatbot recibe más datos, se va afinando, replicando patrones que ha aprendido de tus interacciones. Esto significa que, con el tiempo, Replika puede ofrecerte un feedback que parece cada vez más personal, como si estuviera en sintonía con tu forma de ver el mundo.

Sin embargo, este proceso no está exento de riesgos. Tratar de que estos bots digan lo que querés escuchar no es complicado. En el machine learning, los conjuntos de datos suelen estar sesgados porque provienen de humanos, que no son objetivos en sus mensajes. Por lo tanto, las respuestas de estos chatbots están basadas en patrones que han encontrado en lo que previamente han aprendido. Replika, como otros sistemas similares, replica esos patrones.

Por ejemplo, si insistís en llevar una conversación maliciosa, como decirle que querés hacerle daño a alguien, es probable que al principio el bot obvie o esquive esas ideas. La ética digital indica que la inteligencia artificial debe basarse en valores de caridad (hacer el bien), no maleficencia (no hacer daño) y en la autonomía de los humanos. Pero, si persistís, es posible que la app termine por devolverte frases que reflejen lo que le estás diciendo. Aunque esto no significa que debas actuar según lo que te diga el bot, muestra cómo estas tecnologías pueden reflejar tus propias ideas y, en algunos casos, reforzarlas.

replika3.jpg

"Si tu patrón de comportamiento es decir que querés hacer algo malo, al final el sistema acabará por secundar tu pensamiento, porque es para lo que está programado", comenta Óliver Hierro, experto en este tipo de tecnología y Technical Lead en Hiberus. Un ejemplo de esto fue el bot que Microsoft lanzó hace unos años, que aprendía de su interacción con la gente en Twitter. Como muchos usuarios interactuaban de manera racista, el bot terminó por responder de la misma manera, lo que obligó a la empresa a retirarlo.

Cómo nació la app Replika

Replika fue fundada en 2016 por Eugenia Kuyda, una periodista rusa que, tras perder a su mejor amigo en un accidente, decidió crear un programa de computación basado en él, utilizando más de 10.000 mensajes de texto escritos por su amigo. Kuyda no solo usó sus propios mensajes, sino que también pidió a otros amigos que le enviaran los textos que él les había escrito. Con todos estos mensajes, construyó la red neuronal que dio origen a Replika.

En sus primeros tres meses, la aplicación alcanzó dos millones de descargas, y en diciembre de 2019, siete millones de personas usaban la app para hablar con alguien cuando sentían la necesidad. La crisis sanitaria y el confinamiento aumentaron el número de descargas, incrementando el tráfico en un 35% según la compañía.

Si bien Replika está dirigida actualmente a un público joven, la tecnología detrás de la app podría ser una solución para el envejecimiento de la población. Herramientas como esta podrían ayudar a medir la lucidez de las personas mayores y a hacer un seguimiento de su estado de salud. Aunque es poco probable que Replika encuentre su audiencia entre los abuelos hoy en día, es posible que en el futuro, los jóvenes que hoy la usan, la sigan utilizando cuando envejezcan.