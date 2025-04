El Papa Francisco como nunca lo viste: el emotivo video de su vida recreada con inteligencia artificial

La IA recreó la vida del papa Francisco

Un recorrido por la vida del papa Francisco

El video repasa momentos clave de la trayectoria del Pontífice. Comienza con su infancia en el barrio porteño de Flores, donde nació el 17 de diciembre de 1936, y muestra su vida familiar como hijo de inmigrantes italianos. Luego, avanza hacia su vocación sacerdotal, inspirada en la Basílica de San José de Flores, y su ordenación como jesuita en 1969.

La pieza también recrea su ascenso eclesiástico: su nombramiento como arzobispo de Buenos Aires en 1998, su elevación a cardenal en 2001 y, finalmente, su elección como Papa en 2013, convirtiéndose en el primer pontífice latinoamericano y jesuita de la historia.

Sin dudas, se trata de un emotivo homenaje que sirve para dimensionar quién fue el papa Francisco, el argentino más importante de la historia.

La inédita entrevista que el papa Francisco pidió difundir tras su muerte

Este miércoles el noticiero “Telenoche” dio a conocer audios inéditos de una entrevista que le realizó Nelson Castro al sumo pontífice.

Este encuentro, que surgió en 2019 en el Vaticano, fue un momento para conversar sobre las presiones de liderar la Iglesia, su salud mental y su lucha contra el rencor.

Según trascendió, el papa pactó que esta conversación no se dé a conocer hasta luego de su muerte. Este reportaje que publicó El Trece vislumbra sus emociones más profundas.

Algunas de las intimidades que Bergoglio dejó conocer de él, fue cómo se sintió el día del cónclave en 2013 cuando fue elegido: "El día anterior sentí paz, dormí fenómeno".

"Yo salí elegido en la segunda votación de la tarde y me di cuenta que algo pasaba. Algunos venían a hablar conmigo, me preguntaban cosas. Después dormí la siesta y sentí mucha paz, vivía rezando el rosario. Terminada la tercera votación de la tarde, donde ya era evidente que podía pasar, el cardenal Hummes estaba al lado mío y me dijo 'no te preocupes, el Espíritu Santo actúa así'", agregó.

¿Cómo surgió el nombre Francisco?

Al ser elegido como líder de la Iglesia Católica, el Pontífice debe elegir el nombre que usará durante su papado. En relación a cómo decidió el suyo, Jorge Mario Bergoglio recordó: "apenas que se llega a los dos tercios, aplaudieron y siguió el escrutinio. Hummes se me acercó, me besó y me dijo 'no te olvides de los pobres'. Me quedé pensando en los pobres y ahí, ¡Pam!, San Francisco. Se me vino el nombre".



Sus preocupaciones, la vida privada y su salud

Francisco, con su gran sentido del humor, indicó que dormía "como un tronco, sin tomar nada". "A las nueve me voy a la cama, leo hasta las diez y apago la luz, y a las cuatro estoy levantado. Tengo el despertador, pero lo que es el mecanismo.... ¿Por qué me despierto tres minutos antes que suene el despertador? Porque el cerebro tiene un reloj especial", agregó.

Sobre sus sueños, comentó que a veces soñaba cosas lindas o recuerdos "pero no cosas que me torturen". Indicó que uno de sus sufrimientos fueron siempre "los chicos que están muriendo de hambre y en países que podrían solucionar el problema”, lamentó.

En otro momento, ante la consulta por cómo se encontraba de salud, detalló que no se cuidaba pero sí tenía una dieta. "Surgió por un desequilibrio entre el páncreas y el hígado, entonces empecé una dieta que regula eso. No hacer esa dieta continuada con la dieta cardíaca era algo que, de alguna manera, me hizo tener sobrepeso".

Respecto a su salud mental, expresó que en momentos difíciles sintió tristeza o preocupación. "Los pude manejar, pero a veces me manejaron ellos a mí. Hay que cebarle mate a la neurosis, hay que acariciarlas porque son compañeras de toda la vida. Conviene uno saber en dónde le chilla los huesos espirituales. A la ansiedad la tengo domada ya, he logrado no dejarla entrar porque es peligrosísimo para mí dejarme llevar por eso. Tenemos que estar atento a las neurosis porque son partes constitutivas de las personas", agregó.