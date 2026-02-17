EN VIVO | El "anillo de fuego", el eclipse solar anular que se produce este martes de Carnaval

El fenómeno se ve de manera parcial desde el sur de Argentina, Chile y sur de África. Cuál es la agenda de eclipses para el 2026.

Un Eclipse Solar Anular , uno de los fenómenos más esperados de este año , se produce este martes y se trata de un evento al que se lo conoce también como “Anillo de Fuego” debido a que provoca un efecto óptico que se produce cuando la Luna cubre casi por completo el disco solar y deja visible únicamente un aro luminoso en su contorno.

Desde el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) informaron que el eclipse comienza a las 09.56 UT (06.56 ARG) y finaliza a las 14.27 UT (11.27 ARG) , mientras que la fase anular será a las 11.42 UT y concluirá a las 12.41 UT.

Las autoridades detallaron que se ve de manera parcial desde el sur de Argentina, Chile y sur de África , mientras que la fase anular (momento donde podrá observar el anillo completo) será en la Antártida.

Los expertos y desde la propia Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informaron que, a diferencia de un eclipse solar total, este evento es reconocido por dejar un anillo luminoso en su contorno debido a la distancia entre Luna, con la Tierra y el Sol, lo que genera que no pueda cubrirla en su totalidad.

De este modo, se recomienda observar este fenómeno con protección de la vista debido a que puede provocar lesiones oculares graves e irreversibles.

Embed - Annular Solar Eclipse 2026 | Ring Of Fire

Cuál es la agenda de eclipses en 2026