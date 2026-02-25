EN VIVO| La luna se tiñe de rojo: el eclipse más largo de la década

El fenómeno se extenderá por una hora. Bastará con un cielo despejado y un lugar con baja contaminación lumínica. Todo lo que tenes que sabes.

La luna se teñirá de rojo durante más de 80 minutos en uno de los eclipses más extensos de la década.

Argentina y el mundo disfrutan de uno de los fenómenos astronómicos más atractivos de los próximos años: la Luna Roja 2026, un eclipse lunar total que teñirá al satélite natural de un tono rojizo durante más de una hora.

La fase de totalidad se extenderá entre 80 y 82 minutos , una duración poco habitual dentro del calendario astronómico de la década. El fenómeno podrá verse a simple vista, sin necesidad de filtros ni equipamiento especial. Bastará con un cielo despejado y un lugar con baja contaminación lumínica.

El eclipse tiene visibilidad amplia en el continente americano y otras regiones del planeta. En Argentina, el espectáculo coincidirá con las primeras horas del amanecer, lo que permitirá observar la Luna roja cerca del horizonte.

El evento ocurrirá entre la noche del lunes 2 de marzo y la madrugada del miércoles 3 de marzo de 2026.

Embed - LIVE: Total Lunar Eclipse (Blood Moon) - March 2–3, 2026

Por qué la Luna se vuelve roja

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. En ese alineamiento, el planeta bloquea la luz solar directa que ilumina el satélite. Sin embargo, la oscuridad no es completa.

La atmósfera terrestre filtra parte de la luz del Sol. Las longitudes de onda más cortas se dispersan y las tonalidades rojizas logran atravesar la capa atmosférica. Ese fenómeno proyecta sobre la superficie lunar un brillo anaranjado o rojo intenso.

Luna-Roja-3.jpg El fenómeno permitirá observar la luna roja cerca del horizonte durante el amanecer en gran parte de Argentina.

El efecto no depende de ningún fenómeno sobrenatural. Es una consecuencia directa de la física de la luz. La intensidad del color puede variar según la cantidad de polvo, partículas y humedad presentes en la atmósfera en ese momento.

Lo que vuelve especial al eclipse de marzo de 2026 es su extensión temporal. No solo ofrecerá más de 80 minutos de totalidad. El evento completo, incluyendo fases penumbrales y parciales, superará las cinco horas de duración.

Según proyecciones astronómicas, no se repetirá un eclipse con condiciones similares hasta al menos dos años después. Esa combinación de duración y visibilidad amplia lo convierte en uno de los más destacados del período.

Dónde podrá verse y qué regiones tendrán mejor vista

El fenómeno cubrirá una franja amplia del planeta. América del Sur y América del Norte estarán dentro de la zona de observación completa durante la fase total. Argentina, Uruguay y Chile contarán con condiciones favorables si el clima acompaña.

En Asia oriental y Oceanía también será visible en sus distintas etapas. Gran parte del océano Pacífico quedará dentro de la zona de cobertura plena.

Se estima que más de 2.500 millones de personas podrán observar la etapa total del eclipse, mientras que alrededor de 176 millones verán el fenómeno completo desde el inicio hasta el final.

En territorio argentino, el evento será visible desde casi todo el país. Las provincias con horizonte despejado hacia el oeste contarán con mejores condiciones durante la fase máxima. La coincidencia con el amanecer permitirá imágenes únicas de la Luna roja sobre paisajes urbanos y rurales.

Los horarios previstos indican que el inicio penumbral comenzará a las 05:44 en Argentina. El momento máximo del eclipse ocurrirá a las 08:34, mientras que el fin penumbral se registrará cerca de las 11:22. Estos valores corresponden a la conversión del Tiempo Universal al huso horario local.

La fase de totalidad se desarrollará en la franja intermedia del fenómeno. Durante ese tramo, la Luna adoptará el tono rojizo más intenso.

Cómo observar el eclipse y mejorar la experiencia

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares no representan ningún riesgo para la vista. Pueden observarse sin protección ocular. No se necesitan filtros especiales ni anteojos protectores.

luna roja

Para mejorar la experiencia, los especialistas recomiendan buscar lugares con baja contaminación lumínica. Alejarse de luces intensas y edificios altos favorece la visibilidad. En zonas rurales o costeras, el contraste suele ser mayor.

El uso de binoculares o telescopios permite apreciar mejor los matices de color y las sombras proyectadas sobre la superficie lunar. También resulta útil un trípode para quienes deseen tomar fotografías estables.

Revisar el pronóstico meteorológico con anticipación es fundamental. Una cobertura nubosa puede impedir la observación, incluso si el fenómeno se desarrolla según lo previsto.

En redes sociales y comunidades astronómicas ya comenzaron a organizarse encuentros para presenciar el evento. Algunos observatorios privados ofrecerán actividades abiertas al público. Los costos de acceso pueden variar, con entradas que en ciertos espacios rondan los EUR 5 o EUR 10 al cambio oficial, según el tipo de actividad.

La Luna Roja 2026 se presenta como uno de los momentos astronómicos más atractivos del calendario próximo. La combinación de duración extendida, visibilidad amplia y coincidencia con el amanecer genera condiciones especiales para la observación.