Encuesta revela que las apps de citas ya fueron

Un estudio realizado en 2021 por investigadores de la Universidad de Victoria en Canadá a estudiantes universitarios confirmó los datos de Business Insider. Sus resultados mostraron que el 68% de las personas en relaciones habían sido amigos de su pareja antes de oficializar la relación.

La experiencia con las aplicaciones de citas es negativa

Esta dinámica se complica cuando se utilizan aplicaciones como Tinder, Badoo, Meetic, Grindr o Bumble, que implican conocer personas completamente desconocidas. Los jóvenes con los que Business Insider habló detallaron que preferían coquetear con personas cara a cara porque "el constante deslizamiento ha eliminado gran parte de la diversión y emoción del proceso". Es algo similar a lo que sucedió con el uso de las redes sociales durante la cuarentena, donde después de usarlas tanto, muchos querían volver a salir a la calle y hacer planes que involucraran desconexión digital.

"La gente piensa que tiene un millón de opciones", explicó una mujer de 26 años al medio de comunicación. "Es como cuando quieres ver una serie, abres Netflix y literalmente pasas una hora sin poder decidirte y al final terminas sin ver nada".

De hecho, según una encuesta realizada este año por el Centro de Investigación Pew, el 46% de los estadounidenses detalló que su experiencia general con las citas en línea había sido negativa. El porcentaje aumentó, ya que la misma pregunta en 2019 obtuvo un 42%. En el caso de las mujeres, la cifra fue aún mayor y más de la mitad tenía una opinión negativa sobre las citas que habían tenido a través de Internet.

Las citas con personas que ya se conocían anteriormente tienen más probabilidades de tener éxito, ya que existen datos previos que se pueden utilizar como tema de conversación y se sabe qué información es mejor evitar para no crear un silencio incómodo. "Es mucho más fácil conocer gente, pero encontrar a alguien que encaje contigo no es necesariamente más fácil", señaló una mujer de 20 años a Business Insider. "Así que es fácil caer en el hábito de hacer conexiones superficiales y no buscar algo más profundo".