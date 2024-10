Estos 5 signos jamás deberían salir con alguien de su propio signo del zodíaco

Si estás buscando el amor en una pareja , tené en cuenta que desde la astrología aconsejan a cinco signos a no vincularse con alguien de su mismo signo. ¿Cuáles son y por qué?

Conocer a alguien nunca es una tarea sencilla. Un encuentro con una persona puede resultar super exitosa o un fracaso total. Muchas veces el “feeling” no es el esperado y la relación no prospera. Hay quienes buscan en la astrología la compatibilidad con otra persona, aunque no siempre resulta.