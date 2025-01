¿Fin del mundo? Se acerca el asteroide 2024 YR4 y hay temor

asteroide3.jpg Un asteroide se acerca y podría impactar la Tierra.

La preocupación aumentó cuando el asteroide 2024 YR4 pasó a ser uno de los cuerpos de mayor interés. La NASA indicó que existe una posibilidad superior al 1% de que este asteroide impacte contra la Tierra el 22 de diciembre de 2032. Aunque la probabilidad de colisión sigue siendo baja, la Agencia Espacial Europea alertó que aún no puede ser completamente descartado el riesgo de un impacto.

El trabajo de los astrónomos

Desde su descubrimiento, los astrónomos comenzaron a observar el asteroide de manera prioritaria. Con el uso de telescopios de todo el mundo, los expertos buscan recopilar datos sobre su tamaño y su trayectoria para comprender mejor las posibilidades de impacto. La ESA ha clasificado al asteroide 2024 YR4 en el nivel 3 de la escala de riesgo de impacto de Turín. Este nivel indica que es un objeto que se acerca a la Tierra y que, aunque no se considera una amenaza inmediata, requiere la atención de los astrónomos.

Aunque el riesgo de impacto es bajo, los expertos recalcan que, en los primeros momentos de las observaciones, las probabilidades suelen ser más altas. Sin embargo, en general, las probabilidades disminuyen rápidamente a medida que se recopilan más datos. De hecho, la ESA ha subrayado que la probabilidad de que 2024 YR4 impacte contra la Tierra podría reducirse a cero luego de nuevas observaciones.

¿Qué sucederá con 2024 YR4?

asteroide.jpg

Pese a la posibilidad de que el asteroide desaparezca de la vista de los telescopios antes de que se pueda confirmar si impactará o no en 2032, los científicos continúan con su vigilancia. La ESA considera que es posible que el asteroide se pierda de vista y no se pueda descartar un impacto hasta 2028, cuando podría ser observado nuevamente. Por ahora, 2024 YR4 sigue siendo una preocupación en los círculos astronómicos, pero las chances de que cause un daño serio a la Tierra siguen siendo mínimas.

Aunque la comunidad científica sigue de cerca la trayectoria del asteroide 2024 YR4, las probabilidades de que impacte contra la Tierra en 2032 son reducidas. La NASA y la ESA continúan su trabajo de seguimiento, asegurándose de contar con la información necesaria para tomar las medidas correspondientes si fuera necesario.