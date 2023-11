Horóscopo: cómo es Aries en el amor

Básicamente, los Aries suelen ser de acción rápida. Confiados en su poder, evitan perder el tiempo en los problemas que puede presentar una nueva iniciativa y prefieren resolverlos mediante la acción. Claro que a veces, esa tendencia a seguir los impulsos tiene como consecuencia un margen elevado de riesgo, que sumado a su intolerancia frente al fracaso no siempre da el mejor resultado.

Dueños de una independencia innegociable, muestran un empeño desmedido por conseguir lo que desean en la vida, una actitud que a veces puede ser confundida o asimilada a una ambición desmedida que no siempre es tal sin que oculta una profunda convicción por aquello que se haya propuesto.

Las características de Aries

Si se tratara de identificar a las personas de Aries a través de determinadas cualidades, entre ellas habría que resaltar liderazgo, valentía, decisión y pasión, que puestas en las relaciones afectivas le confieren un perfil proactivo, que resulta en la toma de iniciativas en una pareja o en una relación personal, en las que por lo general suele ser noble y natural.

En ese sentido, valora y cuida las amistades que tiene, a pesar de que en ocasiones comete errores que hieren a quienes lo rodean. Por lo demás, es un signo que acostumbra a tener la libido sexual alta.

Gobernado por Marte, Dios de la guerra en la Mitología Griega, en Aries se establece una analogía con todo lo que este dios del Olimpo simboliza: la guerra, las armas, la velocidad, el fuego, la virilidad, el impulso. Esto provoca que les cueste mucho esperar, en el campo sentimental.

Aries en el amor

No hay manera de entender el comportamiento de Aries en el amor sin tener en cuenta los rasgos principales de su carácter, que implican una necesidad de tener un estricto control sobre su vida y sobre el manejo de sus decisiones. Como contrapartida, eso que puede resultar una virtud se choca, a veces, con la apariencia de estar frente a una persona controladora y dominante en el amor.

En algún punto, es preciso comprender que para los Aries el amor es una necesidad, tanto como la vocación por la conquista de aquella persona que les provoca deseo. Al mismo tiempo, saber que la aventura y lo nuevo es parte del inventario de los requisitos de estas personas, que aborrecen la rutina, es una buena manera de estar a salvo de sus decisiones impulsivas.

Horoscopo.jpg Los nacidos en Aries tienen la libido muy alta.

La rutina no es algo que se lleve bien con quienes portan este signo, dispuestos siempre a probar cosas nuevas en todos los terrenos. Además, al mantener permanentemente una libido sexual muy alta, están a la orden del día a la hora de complacer y complacerse en pareja. Sin embargo, para una persona de Aries es necesario sentirse admirada por su pareja, para sentirse legitimado en su lugar líder de la relación.

El romance domina en Aries

Para que una relación fluya sin problemas, una persona de Aries necesita la ratificación del romance, más allá del deseo, y un marco de honestidad que evite las confusiones, los secretos y la incertidumbre con quien desee establecer algún tipo de vínculo sentimental con ellas, sobre todo si el plan es a mediano o largo plazo.

Al mismo tiempo, su falta de paciencia puede ser un punto en contra, cuando se trata de construir una relación paso a paso y de a poco. Sin embargo, todo lo explosivo que pueden llegar a ser es en parte balanceado por una falta de rencor casi militante, que pone en un pasado olvidado todo aquello que pudo haber abonado alguna bronca o enojo. Aunque a veces sus celos pongan en juego esa capacidad de pisar lo transcurrido.

Luis Miguel.jpg Luis Miguel, una de las celebridades arianas por excelencia, tanto que hasta publicó un disco con su signo: Aries.

En ese marco, se puede catalogar a Aries como un signo de personas idealistas, que prefieren la vorágine de amores breves pero intensos, en caso de que el ida y vuelta con la misma persona no mantenga el nivel de intensidad que necesita para que la relación no se empantane. "Estar al lado de un ariano es como sentirse en la montaña rusa, ya que no hay lugar para el aburrimiento”, dijo alguien alguna vez.