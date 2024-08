Horóscopo del lunes 19 de agosto de 2024: los signos del zodíaco y su fortuna para hoy

buena suerte fortuna.jpg Todos los signos del horóscopo están bajo las influencias de movimientos astrales determinantes que van a repercutir en algunos aspectos del día.

Horóscopo del lunes 19 de agosto de 2024

Aries (21 de marzo - 19 de abril): Llegó el momento de dar la cara, de salir del segundo plano y colocarte al frente de tus proyectos. En este momento, nadie va a hacer mejor que vos lo que hay que resolver. La mejor receta para reavivar la relación es la sinceridad, primero hacia uno mismo y después de una manera recíproca.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): El control de tu vida vuelve a estar enteramente en tus manos, y en esta oportunidad no te tenés que desviar ni un centímetro del camino que siempre has pretendido seguir. No podés eludir tus responsabilidades en el trabajo, por mucho que te lo pida el cuerpo. Primero atendé tus obligaciones y después vas a tener plena libertad para la diversión.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Atravesás un momento de grandes posibilidades, pero también sufrís una tendencia muy fuerte a dejar pasar de largo las oportunidades más interesantes. Vos decidís. Tu capacidad de análisis te va a ayudar a tomar una decisión con mucha sabiduría, pero tenés que dedicarle un poco de tiempo a la reflexión. El ejercicio te está sentando muy bien.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Tenés que aprender a compartir las responsabilidades con las personas con las que convivís y hacerlo además de una manera igualitaria. Empezando por tu relación de pareja. Necesitás relajar tu espíritu y aclarar un poco tu mente para colocarte en la posición más adecuada para enfrentar los problemas que se te vienen encima.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Te movés en un mar de dudas entre la necesidad de independizarte y la inseguridad. El miedo a lo desconocido es sano, pero tenés que lanzarte. Se intensifican mucho tu deseo de viajar, de alejarte de tu entorno habitual. No siempre hace falta ir muy lejos para desconectar.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): La ambición se apodera de tu existencia, y tu sed de mejorar tu estatus está empezando a perjudicar algunas de tus relaciones personales. Moderá tus impulsos. Hoy vas a cerrar con satisfacción un asunto pendiente desde hace tiempo y eso te va a sacar un peso de encima. Estás listo para la diversión, nada ni nadie te va a poder frenar ahora.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Un poco más de atención a tu aspecto externo no está de más, puede que de esa manera consigas aumentar tu autoestima, que en el último tiempo no está muy elevada. El férreo control emocional que te autoimponés te da una imagen demasiado fría y no se corresponde con lo que hay en el interior.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Tenés el carisma suficiente como para lanzarte a una aventura profesional que te atrae desde siempre, aunque quizá este no sea el momento más adecuado. Espera un poco más. Procura no bloquearle la salida a tus emociones, sácalas al exterior aunque en ocasiones te cueste porque reprimirte solo va a crearte serios problemas de estabilidad emocional.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): En el terreno profesional no vas a tener las complicaciones antes previstas. Si tenés dudas, a la hora de elegir decantate por lo útil, no te arrepentirás. Un poco de diversión en compañía de tus amigos no te va a venir nada mal y te va a ayudar a pasar el mal trago por el que estás atravesando.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): No malgastes tus energías ahora porque las vas a necesitar en el futuro para llevar adelante planes que van a exigir mucho esfuerzo. Procurá mantener la discreción, no te conviene alardear de tus logros. No pierdas la oportunidad de poner en marcha nuevos proyectos, especialmente si tienen que ver con la comunicación. Es importante que empieces a plantearte planes de innovación.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Atravesás una etapa de tu vida en la que los momentos de energía positiva se alternan con otros de pesimismo poco fundamentado. Tenés que apostar más por la primera vía. Sentís una fuerte necesidad de amar y ser amado, y eso te empuja a la búsqueda de pareja como principal objetivo vital. Es tiempo de cambios, necesitas aire nuevo en tus pulmones para seguir creciendo.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Mucho cuidado con los celos infundados, pueden conducirte a situaciones complicadas que vos mismo forzaste sin que existiesen por sí mismas. Pensá dos veces antes de actuar. Es inevitable que pongas a una persona en su lugar, no podés demorarlo más tiempo. Es conveniente que compartas con tus amigos momentos de tranquilidad que podrías encontrar en torno a una buena mesa. La charla y los consejos te van a abrir mucho los ojos.