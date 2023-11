Horóscopo del viernes 10 de noviembre

Aries (21 de marzo al 20 de abril): No se sientan tan molestos por las actitudes de quienes comparten sus días en el área laboral. Concilien y a la vez no hagan caso a lo que no es necesario escuchar. Hechos concretos en el plano financiero. Logros, ganancias. Momento de color: cerceta.