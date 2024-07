Horóscopo del viernes 26 de julio de 2024: qué dicen los signos del zodíaco para hoy

Llegamos a las puertas del fin de semana, la temperatura comenzó a descender y las mínimas volvieron a ser bajo cero y, como no podía ser de otra forma, el viento continúa presente. Mientras preparás los primeros mates día y planificas tu jornada, te acercamos un repaso por el horóscopo .

Horóscopo Negro Leo.jpg La temporada de Leo es considerada la temporada del sol, ideal para brillar en todos los aspectos de la vida.

Horóscopo del martes 23 de julio

Aries: No seas tan desconfiado, así no conocerá a nadie. Poné tu intuición al servicio de los asuntos económicos. Proyectos en el trabajo no te van a faltar.

Tauro: No es un buen momento para correr riesgos económicos. No te preocupes por sus problemas orgánicos, son leves. El cariño a los demás nunca sobra.

Géminis: Momento sentimental bueno e intenso. Seguí los buenos consejos para evitar pérdidas de dinero. En el trabajo, mantenete muy seguro y conseguirás lo que desees.

Cáncer: Todos los tuyos no saben qué hacer para agradarte. Pueden surgir problemas económicos a lo largo del día. Importante encuentro profesional de cara al futuro, no tengas nervios.

Leo: Con cariño mejorarán bastante tus relaciones. Jornada de sequía económica; cuidado con lo que gasta. El trabajo cotidiano no te causará ningún problema. Esa caída alterará su ritmo de vida.

Virgo: Hoy será un día excepcional junto a su pareja. Así como también para resolver asuntos financieros delicados. Aproveche la ayuda que le ofrecen sus compañeros. Con la energía que le sobra puede hacer muchas cosas.

horoscopo.jpg

Libra: La pasión domina tu vida y tu atractivo está en alza. Las pérdidas en la economía podrían superar los ingresos. El tesón es un buen aliado en el trabajo.

Escorpio: Compartí con amigos y familiares tu tiempo libre. Pronto dejarás de tener números rojos. Potenciá el trabajo en equipo y mejorá tu dieta a base de vitaminas y minerales.

Sagitario: Intenta ser económicamente independiente. Te invadirá un espíritu constructivo en el mundo laboral. Día ideal para la pasión, aprovecha tu poder de seducción.

Capricornio: Crecerá la entrada de dinero extra. No dejes las cosas a medio hacer en su trabajo. El senderismo mejorará el estado de tu organismo.

zodiaco.jpg Los signos del horóscopo también serán influidos por el eclipse solar total.

Acuario: En los negocios, tomá tus propias decisiones. Evitá cualquier enfrentamiento en el trabajo. Evitá los hábitos que merman sus facultades físicas. No dudes de tu pareja, sus sentimientos son verdaderos.

Piscis: No tendrás problemas para hacer frente a sus gastos. En lo laboral, vas a tener que estar alerta a nuevos proyectos. Se perfilan grandes planes con tu pareja.

Cuál es la carta del tarot de julio 2024

Carta del mes: La Emperatriz

Para representar las energías de todo julio 2024, los Arcanos del tarot seleccionaron la carta de La Emperatriz, que simboliza la abundancia, la creatividad, la fertilidad, la maternidad y la nutrición.

La Emperatriz es el tercer arcano mayor dela jerarquía del tarot. Este tipo de cartas nos ayudan a obtener orientación en puntos de inflexión y nos dan un punto de vista general sobre asuntos importantes en nuestra vida.

carta de la emperatriz.jpg La Emperatriz es el arcano III del tarot.

La figura central de la carta de La Emperatriz es una mujer, que representa la feminidad y el poder femenino. Va vestida con una larga túnica y suele aparecer decorada con elementos coloridos y frutos, que representan la fertilidad. Porta un cetro y un escudo, símbolo de poder femenino y autoridad, un aviso de su enorme capacidad para defenderse en el territorio emocional.

La Emperatriz está asociada a la compasión, la empatía, la intuición y el amor incondicional, y en una tirada del tarot su presencia suele indicar un período de crecimiento, prosperidad y nuevas oportunidades.