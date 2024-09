Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este 3 de septiembre

oler flores primavera.jpg Conocé las predicciones para cada signo durante el mes en el que inicia la primavera.

Horóscopo del martes 3 de septiembre

Será una jornada para el amor y las relaciones, para disfrutar de una conexión profunda. También será un día propicio para la aventura y la expansión.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL): Tu seguridad y optimismo va a contribuir a mejorar mucho tus relaciones con los demás, especialmente con las personas que amas. Lo que hagas por el resto será en realidad una inversión en vos mismo. Aunque ya te sentís perfectamente después de las molestias y debilidad del pasado, tenés que seguir cuidando de tu salud para que los episodios de crisis no se vuelvan a repetir en el futuro. Una decisión equivocada del pasado reciente te va a pasar factura y te pone en una situación complicada.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Hoy aparecen tentaciones de acercarte a personas caracterizadas en cierta manera por el extremismo ideológico o político. Puede ser interesante, pero hacelo con cuidado. Interesarte demasiado por las vidas de los demás puede traerte más problemas de lo que pensás. Aunque tus intenciones sean las mejores, los resultados pueden llegar a ser desastrosos. Tenés más talento del que el resto cree e incluso del que tú sospechas, pero lo vas a descubrir en cuanto te pongas a ello. Con muy poco trabajo te vas a dar cuenta de tus posibilidades.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): La falta de comunicación es un grave error, no tenés que quemar puentes ni cerrar canales que en el futuro te pueden ser muy valiosos solamente por una cuestión de orgullo mal entendido. No cedas a la tentación de abusar de tu posición dominante frente a los que no pueden hacerte frente. Es más inteligente buscar amigos que crear enemigos, en el futuro eso te podrían perjudicar. Tu situación financiera empieza a ser más ajustada de lo que debería a estas alturas del mes. Procurá eliminar los gastos superfluos.

RUEDA ZODIACAL.jpg

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Últimamente, tu mente anda peleada con tus sentimientos y eso te empuja hacia un desequilibrio difícil de asumir. Has de decidirte pronto por una cosa u otra y aceptar las consecuencias que pueda tener. Hoy se te presenta una ocasión difícilmente mejorable para acercarte a la persona que tanto querés. No te cortes y deja bien claras tus intenciones desde el principio, esto te brindará mucha suerte. El ejercicio es una buena salida para aliviar la tensión por la que atravesás, pero no es la solución a los problemas.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Solo con una fuerte voluntad de superación vas a conseguir dominar las circunstancias que ahora te tienen contra las cuerdas, pero no creas que la situación se va a solucionar ella sola. Sacá la cabeza de la arena y entrá los problemas mejor hoy que mañana. Si hacés un buen trabajo no habrá nada que se te resista, y vos sabes que podés hacerlo. Vas a recibir apoyos e influencias muy favorables que actúan como viento de cola que te ayudará a despegar en tus proyectos vitales en un corto espacio de tiempo. Estás de suerte.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Tenés una gran capacidad de recuperación y eso te facilita emprender planes complicados, incluso cuando acabas de salir de otros no menos difíciles. No obstante, tenés que descansar más. Careces de razones para conformarte solo con lo que te ofrecen, tenés que aspirar a más porque te lo mereces y porque tenés potencial de sobra para conseguirlo. No seas conformista.

signos ok.jpg Estos son los signos del zodíaco más afortunado para los negocios durante la próxima semana, según el horóscopo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Aparecen condiciones muy favorables para entablar amistad con una persona que en el futuro te puede ser de mucha ayuda en el ámbito profesional. No actúes ahora por interés. A pesar de que volvés a tener muchas ocupaciones, te sentís satisfecho con lo que haces y no te importa el tiempo que lleva. Tené cuidado de que otros no se aprovechen de tu esfuerzo. El día comenzará con todo a tu favor, pero algo se podría torcer a principios de la tarde. Abandoná aquello que pueda salir mal y déjalo para mañana, podrías tener más suerte.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Todo aquel trabajo relacionado con las artes o la cultura será especialmente productivo para los nativos de tu signo. Necesitas un poco de soledad e intimidad para concentrarte. Tu salud física mejora y eso impulsa también tu actividad mental, un tanto aletargada en los últimos días por los efectos del cansancio. Van a surgir ideas y planes interesantes. No dudes en pedir el apoyo que necesitás a las personas que te quieren, te lo prestarán sin dudarlo y conseguirás estrechar lazos que te son muy convenientes.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Los planes de viaje que tenés en cartera se verán ligeramente trastocados, pero no anulados. No te preocupes, porque al final las cosas pueden ir incluso mejor de lo que habías pensado. Estás a punto de conseguir una cosa que siempre has querido y que no ha estado a tu alcance. Te sorprenderás a vos mismo al comprobar que no lo deseabas tanto como pensabas.

buena suerte fortuna.jpg El horóscopo nos arroja que algunos signos del zodíaco serán beneficiados con su trabajo soñado en mayo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Vivís un momento de expansión mental que te lleva a comprender y a conectar con personas que hasta ahora te habían parecido extrañas o extravagantes. Descubrís nuevos horizontes. La vehemencia con la que reaccionás ante lo que consideras ataques es a menudo una muestra de los miedos que te atenazan. Tus esfuerzos tienen que dirigirse a superarlos. Seguís mejorando en casi todos los aspectos de tu vida, aunque en el terreno amoroso los astros siguen sin abrirte las puertas que querés.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Pelear en solitario contra las injusticias puede ser muy loable en el terreno moral, pero no resulta para nada práctico. Buscá alianzas sólidas entre las personas que conectan con vos. Una amenaza se cierne sobre tu relación. Aparece una tercera persona que te atrae mucho y que, además, también se siente atraída por vos. Se intuyen algunas complicaciones. El control de tu vida vuelve a estar enteramente en tus manos, y en esta ocasión no te tenés que desviar ni un centímetro del camino que siempre has querido seguir.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Aunque hasta ahora te amparaba la necesidad de descanso, ya no podés escudarte en eso para seguir dejando para más adelante las cosas que tenés que resolver ahora. Tenés que aprender a compartir las responsabilidades con las personas con las que convivís y hacerlo además de una manera igualitaria. Atravesás un momento de grandes posibilidades, pero también sufres una tendencia muy fuerte a dejar pasar de largo las oportunidades más interesantes. Vos decidís.