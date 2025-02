Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este jueves 13 de febrero

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Si todavía no hay nadie en tu corazón, los astros dicen que un enamoramiento tremendo cambiará tu vida, a tal punto que tu pasado será totalmente olvidado. Los astros indican también que tenés que tomar eso muy en serio porque esta vez no es un simple capricho sino el comienzo de un gran romance.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Cuídate de tu suerte leyendaria en este fin de semana, en el juego podrías perder bastante y las consecuencias serían desastrosas. Podés aceptar las invitaciones, resultarán buenas satisfacciones gracias a nuevos contactos positivos y por lo menos cambiarás tus ideas.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Más movimiento te permitiría desarrollar rápidamente tus actividades; vale decir que tendrías interés en aceptar un trabajo un poco lejos de tu domicilio porque la remuneración será muy superior y justificaría plenamente tus gastos suplementarios en viaje, almuerzos, etc…

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Déjate llevar por la felicidad y aprovechas del fin de semana para reforzar tu vida amorosa, siempre guardando el control de la situación para no desigualar la relación actual donde cada uno tiene su buen lugar. La rica comida te encanta pero intenta con menos sal. Suerte en el juego.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Tenés que estar siempre cerca de las realidades, aprender a detectar las trampas y no caer en los sueños consecuentes con las palabras y promesas lindas pero ilusorias de algunas personas de tu entorno. Reduce los gastos para poder hacer frente a cualquier situación imprevista.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Es fructífero para vos tener una vida social activa; eso te permite llenar los vacíos afectivos que te perturban y combatir tu aislamiento del momento. Una oferta interesante de trabajo te permitirá ganar más y así poder satisfacer unos caprichos costosos. Dolores de articulaciones entre los ancianos.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Las tareas domésticas no te valoran mucho, por qué no dejas para el lunes. Disfruta de una invitación de último momento para salir y distraerte. Los excesos de bebidas no son aconsejados este fin de semana si tenés que manejar un auto, los astros indican riesgo de accidente.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Día propicio para hacer el balance de la semana, analizar lo que no te resultó bien y prepararte para atacar el lunes de manera muy eficiente. Para las solteras los astros indican que el fin de semana se presenta incierto en cuanto a los eventuales encuentros sentimentales.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Tus ambiciones profesionales son muy grandes, está bien tener objetivos definidos; sin embargo, te hace falta todavía un poco de madurez profesional para alcanzarlos. Una vida sentimental estable te permitiría dedicar más tiempo a tus tareas, estás en buen camino.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tenés que defender mejor tus intereses y no permitir que los demás se aprovechan de tu trabajo sin darte nada a contraparte. Feliz fin de semana en el ámbito sentimental; vas a encontrar la persona que necesitas, que sabrá darte cariños y afecto, y, además, mucho amor.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tu mal humor de hoy pasará este domingo gracias a una jornada llena de imprevistos que ocuparán tu mente y tu tiempo. Una visita placentera te hará recordar que a veces es bueno compartir sus preocupaciones como sus alegrías con personas comprensivas.