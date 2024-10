Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este jueves 17 de octubre

calendario octubre 2024.jpg

Horóscopo del jueves 17 de octubre

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL): Hoy te vas a comportar de forma demasiado severa con una persona que se ha equivocado, quizá sea alguien muy cercano, así que medí bien las consecuencias de tu inflexibilidad. Si estás buscando vivienda, podés tener la mejor oportunidad de las últimas semanas. Pensalo bien, podrías tardar en encontrar algo parecido. Comprobas ahora como ciertas promesas que habías recibido se diluyen en el aire. Aprovecha la lección y en la siguiente oportunidad no seas tan confiado con extraños.

Tauro (21 de abril - 20 de mayo): Van a surgir iniciativas a tu alrededor que son muy interesantes, es conveniente que te subas al auto y sumes tus esfuerzos a una de ellas. En esta oportunidad, no te conviene quedarte al margen. Primero tenés que afianzar tus propias convicciones, antes de lanzarte a convencer a los demás. No podés pretender vender a nadie algo en lo que ni vos mismo crees. Te vas a enfrentar a una situación que te puede desconcertar. Aunque no es nada relevante, va a poner a prueba tus nervios si te lo tomas más en serio de lo que en realidad se merece.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Tenés que tomar decisiones cuanto antes, no podés esperar a que te vengan dadas o vas a perder el control de la situación y eso puede perjudicar mucho a tus intereses. La organización y el orden son los únicos caminos por los que podés llegar a la rentabilidad de tu negocio, aunque puede ayudar también tu intuición. Nuevos contactos laborales te abrirán una doble posibilidad: aprovechá las oportunidades, pero tene cuidado de que los demás no se aprovechen de vos.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Hoy te vas a convencer de que las personas que necesitas para sacar adelante los proyectos en los que te has metido en los últimos días. El apoyo te va a lanzar a gran velocidad. Quizá tengas que ceder un poco para que quien querés se acerque a vos. Si mantenés exigencias demasiado rígidas, puede que la relación no prospere. El éxito dependerá de que seas capaz de adivinar las capacidades de los demás, ya sea en el entorno de tus colaboradores o bien en el de los competidores.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Las cuestiones materiales van a perder importancia ante tus ojos y centras tus deseos en lo espiritual. Influye mucho en esto el amor que acaba de nacer en vos. Los juegos en lo sentimental pueden darte satisfacciones, pero siempre que estos sean del agrado de los dos. Si se imponen, sólo vas a conseguir el efecto contrario. Mantenete fiel a las normas de las que vos mismo te has dotado para relacionarte con los demás. Si te dejas llevar por atracciones a primera vista, te vas a equivocar.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Vas a encontrar mayor comprensión de la que esperabas en tu pareja, y eso va a ser que te sientas más cerca de ella. De todas maneras, cuidado con abusar de la confianza porque lo mejor ahora es que no improvises, sino que sigas con mucha precisión los planes que te habías trazado. La única manera de conseguir el éxito es no dar volantazos. Las cuestiones laborales no tienen buenos augurios para hoy. Procura que las iniciativas que tomes estén bien evaluadas y respaldadas por personas solventes.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Una relación profesional iniciada recientemente va a tomar un derrotero demasiado veloz para tu gusto. Poné freno cuanto antes a los compromisos y anda más despacio. Algunos obstáculos que te han bloqueado mucho en el pasado van a desaparecer de la escena y te van a dejar vía libre para lanzarte a por tus objetivos. Ahora vas a avanzar rápido. Cuida un poco más tus hábitos alimenticios, porque el desorden y la falta de equilibrio están minando tu salud sin que te des cuenta. Incluí más verdura y fruta en tu dieta.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Necesitas orientación en tu trabajo, así que vas a tener que buscar consejo en personas que saben lo que hacen, pero no seguir las indicaciones del primero que se presenta. Se producen por fin algunos cambios que estabas esperando desde hace tiempo, aunque puede que al final las cosas no sean tal y como vos esperabas. Vas a tener que reaccionar. Un malentendido puede crear malestar en tu pareja. Trata de aclararlo lo más rápido posible sin que quede ninguna duda.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Hoy dinero y amistad serán valores antagónicos. Procurá que ambos no se mezclen y no le pidas dinero a un amigo, pero tampoco lo prestes. Así vas a tener una noche tranquila. El camino por el que te guía tu instinto es ahora el más adecuado, a pesar de que todos los indicios digan que vas en la dirección contraria. El tiempo te va a dar la razón. Vale la pena que te arriesgues un poco cuando se trata de conseguir oportunidades de conocer a la persona que puede cambiarte la vida.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Las personas que antes te apoyaron ahora se van a mantener a cierta distancia, mientras que aquellos que siempre te han detractado te van a secundar. Esto será motivo de reflexión. Todo lo que tenga que ver con organizar cosas tendrá muy buenas perspectivas para vos. Procurá que se cumplan tus instrucciones al pie de la letra. Trata de huir de la rutina de los bares y buscá nuevas sensaciones, especialmente al aire libre. Tu espíritu y tus pulmones te lo van a agradecer.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Las actitudes egoístas de personas que querés de verdad te desconciertan y te ponen ante la disyuntiva de tener que enojarte o seguir aguantando cosas inaguantables. Tenés en la rutina tu particular infierno, y tus esfuerzos por liberarte de tus obligaciones cotidianas no están dando el resultado que tú habías planeado. La llama del amor retoma nuevas fuerzas en tu corazón, y sentís que la sangre vuelve a correr a toda velocidad por tus venas. Se acercan momentos muy interesantes.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Aparecen nuevos contactos laborales que pueden traerte muchas oportunidades de negocio fuera de tu entorno habitual. Supondrá un pequeño riesgo, pero vale la pena. La seguridad económica va a llegar pronto, pero de momento no podés echar las campanas al vuelo ni dar sensación de que todo está conseguido. Queda mucho por hacer. Los gestos no son suficientes, especialmente en las relaciones estrechas. Vas a tener que demostrar con hechos lo que prometes con palabras, o vas a perder la confianza de los demás.