Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este martes 24 de septiembre

oler flores primavera.jpg Conocé las predicciones para cada signo durante el mes en el que inicia la primavera.

Horóscopo del martes 24 de septiembre

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL): El amor va a regresar con fuerza a tu vida. Si no tenés pareja, se presenta una oportunidad que no vas a poder dejar escapar. Si ya la tenés, van a volver momentos que creías pasados para siempre. Estás comenzando un período positivo en tu existencia sentimental, pero no podés seguir posponiendo una decisión importante para vos. Vas a tener que hacer acopio de valor y lanzarte.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Un encuentro casual con una persona que te gusta no lo va a ser tanto. Puede que ambos estén interesados en los mismos objetivos. Con un poco de decisión, las cosas se van a esclarecer. Tu carrera entra en una etapa muy interesante, pero recordá que a veces, para subir, primero hay que detenerse para tomar impulso o para descansar. No pretendas hacerlo todo de golpe.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Tu mente se conduce por nuevos caminos de manera brillante. Toda idea que desarrolles va a estar encaminada al éxito, si realizas el trabajo necesario para ello en el futuro. Hacer tus sueños realidad no está tan lejos como antes, si seguís por el mismo camino irás cerrando etapas y alcanzando metas poco a poco. Programa nuevos objetivos.

RUEDA ZODIACAL.jpg

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Pensalo dos veces antes de hablar y tratá de ponerte en el lugar de los demás para conseguir que el ambiente te sea favorable. El enfrentamiento no será una buena táctica. Permanecé alerta para afrontar una situación que no esperabas. Si estás atento vas a poder conseguir ventajas de la nueva tesitura que se avecina. Hoy te van a hacer una declaración de amor que no esperabas y que por eso te tomará un tanto desprevenido.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): No podés pretender tener todos los cabos atados antes de tomar una determinación, o al final esa decisión se va a retrasar para siempre. Vale la pena asumir cierto riesgo. A medida que pasan los años, es más necesario que veles por tu recuperación después de los excesos, porque a tu cuerpo le cuesta cada vez más regenerarse. La moderación es el consejo. El dinero no lo es todo y te vas a dar cuenta muy pronto.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Tus sentimientos cobran seguridad y te lanzas a una relación que hasta ahora te había causado muchas dudas. Te estás embarcando en un amor pleno y profundo, que te traerá felicidad. Te sentís arrepentido por algo que has hecho o dicho a un amigo o a un miembro de tu familia. Esa persona debe saber lo que seentís cuanto antes, te perdonará.

signos ok.jpg Estos son los signos del zodíaco más afortunado para los negocios durante la próxima semana, según el horóscopo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): El proceso de la vida es algo que en ocasiones se muestra oscuro e impenetrable, pero con el paso del tiempo van a comenzar a cobrar sentido las cosas que ahora no lo tienen. Aunque no te guste demasiado, a veces respondés mejor a las presiones que a las sugerencias. Tenés que ponerte las pilas sin esperar a que te llamen la atención hoy.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Pasarás pronto por una situación de crisis, tal vez por una enfermedad. La experiencia te va a servir, en todo caso, para ver las cosas de otra manera y para aprender de lo sufrido. Salen a la luz cuestiones que hasta ahora han estado ocultas para vos y eso supone abrirte los ojos ante las maquinaciones de personas en las que hasta ahora confiabas de lleno.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Tu forma de ver las cosas no siempre es la mejor, pero es tuya. Aunque te equivoques de vez en cuando, tenés que mantener una firme apuesta por tus propios puntos de vista. Conseguiste que tu mente se libere de los pensamientos negativos y avance hacia la claridad que necesitas. La ausencia de preocupaciones te va a permitir vivir con tranquilidad.

buena suerte fortuna.jpg El horóscopo nos arroja que algunos signos del zodíaco serán beneficiados con su trabajo soñado en mayo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Conseguís hacer con soltura lo que a los demás les cuesta bastante. Estás en el buen camino para triunfar, los ascensos no tardarán en llegar. Además, habrá buenas noticias en casa. Si te mantenés firme en tu postura conseguirás que, poco a poco, las personas que desconfiaban de ti terminen por darte su apoyo. Todos es cuestión de paciencia y persistencia.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): En el terreno amoroso van a surgir problemas que tienen su origen en la falta de diálogo. En este momento tu casa se convierte en una de tus prioridades y eso puede suponer una prioridad de gasto que necesitará de grandes desembolsos. Tené cuidado con la tarjeta.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Tratar de ser quien no sos solo te puede traer problemas. Busca tu propia existencia, tu propia identidad y no te dejes influir más de la cuenta por los otros. Este va a ser un día cargado de noticias que te van a hacer pensar y reflexionar. No tenés que reaccionar de forma inmediata, es preferible que esperes a que las cosas se aclaren un poco más.