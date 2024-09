Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este miércoles 11 de septiembre

oler flores primavera.jpg Conocé las predicciones para cada signo durante el mes en el que inicia la primavera.

Horóscopo del miércoles 11 de septiembre

Será una jornada para el amor y las relaciones, para disfrutar de una conexión profunda. También será un día propicio para la aventura y la expansión.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL): Desconfía de quien se muestra demasiado seguro de sí mismo en terrenos en los que nadie puede afirmar las cosas con completa seguridad, porque a lo mejor es el que menos sabe. Mejorará notablemente tu situación financiera gracias a los impulsos de la suerte. Tené en cuenta que eso no va a durar para siempre, así que no gastes más de lo que necesitás.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Con un poco de paciencia vas a ver cómo las personas que se han alejado de vos movidas por intereses pasajeros, regresan a tu lado casi como con el rabo entre las piernas. Mostrarte demasiado generoso te va a proporcionar buenos amigos, pero perjudicará seriamente tu situación económica. Hay otras maneras de consolidar tu círculo de amistades.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Te vas a encontrar ante una situación ambigua, que puede ser interpretada de dos formas totalmente opuestas. Decidite por la más positiva y actúa con optimismo. Problemas con aparatos o con tecnologías demasiado sofisticadas para que puedas resolverlos. Buscá cuanto antes la ayuda de un profesional, no lo intentes por tu propia cuenta.

RUEDA ZODIACAL.jpg

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Necesitas un pequeño alto en el camino, un lapso destinado a descansar en el que puedas retomar fuerzas para volver a la carga con las garantías que necesitas. Un viaje corto te va a ayudar. No muestres impaciencia en lo relacionado con el amor; lo que tenga que llegar lo hará en el momento oportuno, no es algo que puedas controlar a tu antojo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): No arriesgues demasiado en el terreno sentimental, todavía están abiertas algunas heridas y volver a sangrar por el mismo sitio te provocará un dolor más grande. Tenés que acelerar un poco más en tu relación de pareja, puede que se estén quedando atascados en una fase que hace ya tiempo que deberíais haber superado. No tengas miedo, todo saldrá bien.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Te conviene guardar discreción absoluta con relación a tus asuntos financieros. Algún aprovechado podría hacer uso interesado de la información que le facilitas y causarte pérdidas. Aunque tenés bastante con el trabajo que has de afrontar cada día, no te cierres ante nuevas posibilidades, porque en el futuro podrían ser la llave del triunfo y de una vida más cómoda.

signos ok.jpg Estos son los signos del zodíaco más afortunado para los negocios durante la próxima semana, según el horóscopo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Las palabras de un amigo te puede poner de frente con la más cruda realidad. Aunque te resistas a creerlo en el primer momento, pronto vas a tener que aceptar la verdad. Mucho cuidado con mezclar los ámbitos laboral y privado, vas a conseguir una mezcla explosiva que puede estallarte en las manos. No cedas a las tentaciones y mantené el rumbo. Decir lo que pensás y pensar lo que decís, una combinación perfecta que pocas veces pones en práctica. Cuidado con abrir la boca más de lo conveniente en una reunión.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Lo que pensabas que era un gran desastre en el terreno financiero al final no lo va a ser tanto. Vas a poder recuperarte con más facilidad de lo previsto con ayudas que vas a tener que agradecer. Aunque las cosas no te están saliendo precisamente bien, no hay razón para mostrarse pesimista. Hace un balance de estos meses y vas a ver grandes avances.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Es momento de asumir determinados riesgos, de dejar de lado la seguridad por un instante para lanzarte a conseguir tus metas sin complejos. Lo tenés más cerca de lo que pensás. En ocasiones es mejor ceder ante los imperativos y aceptar las cosas que no vamos a poder cambiar. Al menos mientras no haya posibilidad de triunfo. No es un buen día para lanzarte en aventuras por terrenos desconocidos o actividades nuevas.

buena suerte fortuna.jpg El horóscopo nos arroja que algunos signos del zodíaco serán beneficiados con su trabajo soñado en mayo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Tomate tu tiempo para aclarar las dudas que tenés, no tengas prisa y vas a ver cómo cada cosa va a su lugar. El puzzle comienza a cobrar sentido frente a tus ojos. Estás preparado para hacer frente a cualquier prueba a la que te someta la vida, aunque llegado el momento te sientas un poco asustado. Lo vas a superar con valentía. No dudes en quedarte en casa y compartir el día con los tuyos, es posible que obtengas mejores resultados que si aceptas la invitación para un plan que no te interesa.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Con un poco de suerte, todo lo que estás esperando se adelantará en el tiempo y eso te va a hacer ganar bastante dinero. Tenés que estar preparado para hacer frente a ese adelanto repentino. Mucho cuidado con las promesas realizadas a la ligera, a menudo terminan por no cumplirse.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Las fuentes de estrés llegan desde temas relacionados a la familia. La imposibilidad de resolver los problemas de manera instantánea hace que no puedas descansar tranquilo. Vas a pasar buena parte de tu tiempo haciendo planes para los próximos días libres y de esa manera elevarás tu ánimo. No es un buen momento para hacerte cargo de las complicaciones de los demás, porque bastante tienes con los tuyos propios. Concentrate en buscar una salida a tus dolores de cabeza.