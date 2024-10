Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este miércoles 2 de octubre

calendario octubre 2024.jpg

Horóscopo del miércoles 2 de octubre

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL): Aunque te cueste mucho esfuerzo, vas a conseguir cumplir con todas tus obligaciones y eso hará que te sientas especialmente bien. Tenés que consumir más verdura. Tu sentido de la posesión está a flor de piel y si no podés reprimir tus sentimientos, vas a tener problemas. Hoy te vas a sentir más a gusto en compañía de la gente y es probable que encuentres a alguien que en el futuro juegue un papel importante en tu vida.

Tauro (21 de abril - 20 de mayo): La persona a la que querés pretende complacerte en todo momento y eso está empezando a agobiarte un poco. Lo mejor va a ser hablarlo para fortalecer la relación. No te conviene ser excesivamente crítico con tu pareja solamente porque no comparte todas tus ideas. Proba con ponerte en su lugar al menos temporalmente. Hoy va a ser un día cargado de sorpresas, algunas de ellas nada favorables para tus principales intereses profesionales. En el terreno sentimental las cosas van a ir mejor.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Aunque te resulte complicado, tenés que cuestionarte seriamente tus propias actuaciones, todavía estás a tiempo de controlar algo que lleva un mal camino. No pretendas conseguir lo que no te corresponde, eso puede ser frustrante. Procurá ajustar tus objetivos a tus verdaderas posibilidades. No es época de planificarlo todo con detalle, ahora es mejor que vayas actuando sobre la marcha, porque las circunstancias son cambiantes e incontrolables.

RUEDA ZODIACAL.jpg

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Vas a recordar el día de hoy con alegría por algo que te ocurrirá en el trabajo. A partir de ahora se va a abrir un mundo diferente ante tus pies. Estás de suerte, por lo que no es conveniente criticar tanto a las personas que te pueden ayudar en el futuro, te conviene una actitud más prudente. Dedícale más atención a la piel, que lo necesita. La seguridad que te inspira tu pareja te va a poner muy fácil aceptar propuestas que en otras circunstancias habrías rechazado. Va a salir mejor de lo que esperas.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Tenés varias opciones para conseguir que estos días sean fructíferos en el terreno sentimental. Tu objetivo va a ser acertar en la elección entre varias alternativas. Aunque te negués a reconocerlo, los celos son el origen de buena parte de tu intransigencia con tu pareja. Tené cuidado porque hoy se puede producir una pelea bastante desagradable. Escuchá a tu cuerpo, no lo ignores y sobre todo no te excedas con la comida, la bebida o los esfuerzos físicos. Tu equilibrio es muy delicado en este momento.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Aunque tu situación económica parece el mayor de tus problemas en este momento, no tenés verdaderas razones para perder los nervios, pronto van a llegar soluciones duraderas. Te conviene especialmente ponerte al día con tu trabajo y atender tus obligaciones para que después te sobre el tiempo necesario para disfrutar de las fiestas que se avecinan. Hoy se darán las condiciones para que posturas contrapuestas puedan alcanzar un punto de encuentro por medio del diálogo y de las cesiones mutuas.

signos ok.jpg Estos son los signos del zodíaco más afortunado para los negocios durante la próxima semana, según el horóscopo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Vas a tener que hacer frente a esfuerzos añadidos a tu habitual carga de trabajo, aunque en realidad no te encuentres en tu mejor momento. No podés huir. No tenés que sentirte demasiado afectado por lo que los demás piensen de vos. Si lo hacés, vas a navegar siempre entre la duda y la zozobra. Procurá moderarte con los dulces. No te desanimes, aunque el dinero tarde va a llegar y al final tus esfuerzos se van a ver recompensados. En el amor puede surgir el fantasma de los celos.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Si estás buscando a personas que trabajen para vos, hoy es el día perfecto para encontrar a los aspirantes. El proceso de selección tiene que ser cuidadoso. Muy buenas perspectivas económicas que parten de un golpe de suerte y ahora te toca consolidar lo que has conseguido. Vas a necesitar mucho sentido común y prudencia. No pases por alto situaciones de injusticia que se pueden producir a tu alrededor, si lo haces ahora en el futuro el perjudicado podrías ser tú mismo. Este es el momento de sembrar.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Va a comenzar a dar sus frutos las semillas que sembraste en el pasado, algunas de ellas sin demasiado convencimiento. También surgirán muchas y buenas oportunidades. Si querés que las cosas te salgan bien, tenés que preocuparte de que tengan un buen principio. Sin prisas, pero sin pausas, mantené el ritmo. Es bastante probable que alguien de tu entorno cercano te defraude. Intenta comprender que no todo el mundo tiene tus mismos intereses. No te va a convenir descartar amigos.

buena suerte fortuna.jpg El horóscopo nos arroja que algunos signos del zodíaco serán beneficiados con su trabajo soñado en mayo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Cuidá las formas, porque los contenidos ya los has dominado. A veces cuenta mucho la manera de presentar y no solamente lo que se presenta. Si la ausencia de aventura es sinónimo de aburrimiento, el exceso puede ser señal de problemas profundos. Intentá buscar el intermedio, aunque mejor pecar por defecto. Aunque cueste un esfuerzo considerable, es tiempo de tomar decisiones serias. Más vale pasar un mal trago a tiempo que estar dándole siempre vueltas a las mismas cosas.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Hay muchas posibilidades de que se recomponga una amistad rota hace mucho tiempo. Las heridas ya se han curado y es el momento de recuperar lo que tanto los unió. A primera hora por la mañana te vas a sentir algo cansado y desanimado. Las cosas que te pasan últimamente pusieron tu paciencia al borde del abismo y las preocupaciones generadas en los últimos días han afectado de forma determinante tu salud, procurá descansar todo lo que te haga falta. No te conviene andar saliendo de fiesta.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Va a ser un buen día para aquellos cuya profesión esté relacionada con la audiencia, en su sentido más amplio. Especialmente para los periodistas, profesores y vendedores. Revisá tus cuentas con detalle porque puede ser que no estés guardando nada para un gasto importante que no tardará en llegar. Corregí esa situación pronto.