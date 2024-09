Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este miércoles 25 de septiembre

oler flores primavera.jpg Conocé las predicciones para cada signo durante el mes en el que inicia la primavera.

Horóscopo del miércoles 25 de septiembre

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL): Tus esfuerzos por hacerte valer en tu ámbito laboral van dando resultados prácticos. No obstante, todavía hay alguna persona importante que no se fía del todo de tu forma de actuar. La relación sentimental se hace cada vez más complicada, pero la solución no está en huir, sino en seguir hacia adelante. Lo mejor es que enfrentes la situación con valentía y sinceridad. El amor pasa a ocupar un lugar importante en tu vida y te esperan momentos apasionados que hace tiempo que no vivías. Perto tené cuidado de que esto no sirva para que bajes la guardia en el terreno profesional.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Aunque te resulte difícil, te conviene confiar en los consejos de un desconocido, por lo menos mientras eso no comprometa tu situación económica. Tu parte sensible va a salir a la superficie. Te preocupás demasiado de los bienes materiales, y tenés que recordar que las cosas, cuando se consiguen, pierden al menos la mitad del valor que tenían cuando se deseaban.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Tu existencia cobra nuevo significado. Analizá la situación sin miedo, muchas veces los cambios son puertas a un futuro mejor. No dejes pasar más tiempo y poné en marcha los planes que llevás preparando hace meses. En el plano profesional tenés luz verde, no permitas que se ponga en rojo. Te movés en un ambiente social demasiado opresivo, que te impide casi siempre realizarte como la persona que eres.

RUEDA ZODIACAL.jpg

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): La experiencia te demuestra que una cosa son los planes que hacés y otra muy distinta es la realidad que se va construyendo debajo de tus pies. Sé un poco más flexible en tus planteamientos. Una figura femenina será la desencadenante de una aventura emocional que te ilusionará mucho. Esa figura no tiene por qué ser tu pareja sentimental. Montones de ideas se pelean en tu mente para poder salir al exterior. Procurá establecer un orden para que esos pensamientos afloren a medida que puedan tener un sentido.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Se presenta ante vos la oportunidad de conseguir mucho en muy poco tiempo, pero eso necesitará de grandes dosis de trabajo. Calcula bien tus energías antes de decidirte. Va a ser un día muy propicio para el amor, especialmente acompañado por la pasión en el terreno sexual. Todo ello compensa un poco los malos momentos que atravesás en el ámbito laboral. Tu sentido del humor se convierte ahora en el mejor remedio para sacarte del agujero en el que te metieron algunas circunstancias. Tenés que controlar la situación a través del optimismo.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Buenas perspectivas en el terreno económico, si tenés pensado iniciar algún negocio, no tardes en hacerlo. En el ámbito familiar te está esperando una gran sorpresa que te va a hacer recapacitar y te abrirá los ojos a un nuevo futuro. Es momento de profundos cambios, mayormente positivos. La ocasión de desorientación por el que atravesás te hace muy vulnerable a las influencias de los demás. Intentá poner un filtro a todos los consejos que te llegan de todas partes.

signos ok.jpg Estos son los signos del zodíaco más afortunado para los negocios durante la próxima semana, según el horóscopo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Una persona de tu entorno te va a decir algo que te va a hacer pensar mucho. Te servirá como punto de partida para resolver un problema al que no encontrabas solución desde hace tiempo. Estás en un día ideal para hacer el amor, conquistar y dejar atrás las malas épocas en el terreno sentimental. La suerte está de tu parte, no desaproveches las oportunidades que te brinda. En el ambiente se siente un enfrentamiento dialéctico con una persona de tu ámbito laboral que puede terminar de forma poco agradable. No podés dejar que te pisen el terreno.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Es bueno tener sueños, pero no tanto confundirlos demasiado a menudo con la realidad. Soñar despierto es saludable si se sabe despertar a tiempo, poné los pies en la tierra cuanto antes. Vas a tener que refrescar tus conocimientos sobre los temas que son importantes para vos, si no te pones al día te podés quedar atrás con facilidad. Tus deseos de conocer y de ir más allá te van a conducir por senderos que en ocasiones son peligrosos. No obstante, con un poco de cuidado vas a poder solventar algunos "problemitas".

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Si el equipo en el que te apoyás ha respondido bien, tenés que reconocerlo y conceder el merecido descanso a todos. Es momento de parar y hacer un balance de lo conseguido. No dudes en celebrar junto a las personas que querés los éxitos económicos y profesionales que has cosechado. Es la ocasión de unir y premiar también a las personas que trabajan con vos. Necesitas un poco de intimidad para resolver tus problemas sentimentales. No te preocupes, pronto te vas a recuperar y podrás regresar a tu estado habitual.

buena suerte fortuna.jpg El horóscopo nos arroja que algunos signos del zodíaco serán beneficiados con su trabajo soñado en mayo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): La influencia de una persona mayor es muy importante para vos. No obstante, tenés que adaptar los consejos a tus propios esquemas, no tomarlos al pie de a letra, o no te servirán. Tenés pendiente un giro de 180 grados en tu vida amorosa y no tenés que demorarlo más. Ese conocido que te ha cambiado por completo puede cansarse de esperarte.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Tu intuición no te va a fallar, seguí su dictado, incluso en las cosas que puedan parecer más peregrinas. Mucho cuidado, sin embargo, con los consejos interesados de algunas personas. Tus energías están al límite y no te conviene malgastarlas con salidas nocturnas que no te van a aportar nada serio. Lo mejor va a ser descansar y dejar la fiesta para su momento.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Aunque tu salud ha mejorado mucho y has recuperado gran parte de las fuerzas perdidas, no podés pretender retomar el ritmo habitual de forma repentina, eso va a ser poco a poco. El entorno de tus amistades te resulta demasiado agobiante. No tenés que pedir permiso para liberarte de compromisos que no deseas tener, hacé lo que necesitas.