Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este miércoles 30 de abril

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Preferirá los ambientes íntimos que fomentan el amor. Luche por sus intereses económicos. En el trabajo, hay muchas formas de demostrar su valía sin herir a nadie. Enhorabuena, está fuerte y lleno de vitalidad.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

En el amor, no se ilusione antes de tiempo, sea prudente. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Suavice su carácter, y no agobie a los compañeros. No se preocupe por sus problemas orgánicos, son leves.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Se puede enamorar platónicamente y no desear más. Crece la entrada de dinero extra. Entablará nuevos contactos útiles para su empresa. El botiquín manténgalo bajo llave, y consulte al médico.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Aproveche el apoyo de los astros para conocer gente. Cuidado con los imprevistos, reserve algo de dinero. Seguridad en el terreno profesional, los jefes le apoyan. Pletórico de energía y vitalidad.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Disponga de su dinero a su antojo, para eso lo tiene. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Gozará de un buen estado físico y mental.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Añorará tiempos pasados en el amor. Los problemas económicos le amargarán el día. Comente a su superior el problema laboral que le obsesiona. Sería saludable un fin de semana casero.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Los astros le unen a sus seres queridos. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Concentre sus energías en aumentar su productividad. Haga ejercicio y mejorará su humor.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Lo que ha comenzado como broma, puede acabar en amor. Obtendrá beneficios si hace inversiones inteligentes. Su empresa necesita un esfuerzo por parte de todos. Sensación de cansancio al final del día.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Arregle las desavenencias sentimentales. Póngase al día con los temas de dinero pendientes. Debe emprender nuevos proyectos profesionales. Aparecen molestias estomacales pasajeras.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Su vida afectiva va a cobrar un gran protagonismo. El nuevo puesto de trabajo le reporta mayores beneficios. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. Huya de las comidas grasientas, picantes o con especias.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa. Necesita nuevos ingresos y menos gastos. Puede que reciba algún reconocimiento por su trabajo. Sus ojos estarán muy sensibles a la luz y al polvo.