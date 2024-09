Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este viernes 13 de septiembre

oler flores primavera.jpg Conocé las predicciones para cada signo durante el mes en el que inicia la primavera.

Horóscopo del viernes 13 de septiembre

Será una jornada para el amor y las relaciones, para disfrutar de una conexión profunda. También será un día propicio para la aventura y la expansión.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL): Las decisiones a las que te enfrentás te tienen apartado de la vida social, no te vendría mal salir un poco para poder liberarte de las tensiones. Llamá a algún amigo porque la soledad tiene su lado negativo evidente, aunque también te aporta cosas positivas. Tus buenas relaciones extralaborales con personas del trabajo empiezan a complicarse porque el grado de competitividad ha subido mucho en la última época. Se prevén algunos cambios.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): El debate es muy enriquecedor si se da por los cauces normales y no se dispara hasta niveles cercanos al enfrentamiento. El intercambio de ideas puede llegar a ser muy positivo. Tu capacidad para reaccionar rápidamente ante los acontecimientos no es tu principal virtud, así que tenés que adelantarte a los imprevistos para no quedarte fuera de juego. Tu sentido del compromiso es sagrado para vos, pero el de la justicia no debe quedarse por atrás.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Parece que te estancaste en tu avance personal en el terreno del conocimiento. Necesitás proteger tu situación presente, porque hay una persona que amenaza con revolver el actual estatus y eso puede llegar a perjudicarte. Busca aliados entre tus compañeros. No evalúes tus actuaciones en el terreno profesional por los resultados inmediatos, tené en cuenta los logros a largo plazo. Hay que sembrar para recoger.

RUEDA ZODIACAL.jpg

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Desconoces cuáles son las intenciones reales de una persona que últimamente se muestra muy solícita con vos. Puede que no sea lo que esperás, así que permanece alerta. La confianza es algo que te cuesta mucho regalar a los demás, sos especialmente cauto con quienes no conocés y eso te hace invulnerable. Sin embargo, hoy vas a hacer una excepción.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Si tenés que defender a los tuyos, no te detengas a pensar, actuá antes de que las cosas se pongan peor. Vas a contar con el apoyo y las fuerzas suficientes y el respaldo de la razón. Tienes todavía muchas horas por delante antes de que llegue mañana, no empieces a agobiarte desde primera hora. Hoy puede ocurrir algo que cambien tu percepción de la vida.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): No podés pretender que las cosas cambien de la noche a la mañana, todo necesita una transición razonable. No pierdas la paciencia, al final llegarás a donde querés. Analizá bien cuáles son tus posibilidades y con cuántas opciones de triunfo, contás antes de aceptar un reto que, de salir bien, va a ser todo un éxito, pero de lo contrario te costará mucho dinero.

signos ok.jpg Estos son los signos del zodíaco más afortunado para los negocios durante la próxima semana, según el horóscopo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Las obligaciones profesionales te ponen muy difícil mantener tus planes para el fin de semana; sin embargo, vale la pena hacer un esfuerzo para que toda vaya según lo previsto. Recordá que en la victoria hay que ser considerado. Mostrá respeto hacia una persona que te abrirá su corazón, aunque no te interese en el plano sentimental. En el futuro puede ser un muy buen amigo y un excelente aliado.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Las molestias que sufrís no son tan importantes como para que te pases todo el día obsesionado. Puede que una buena cura de descanso lo arregle todo, pero aun así pasá por el médico. Aceptá de buen grado las aportaciones de los demás, especialmente de quienes hacen mucho han demostrado su lealtad.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Los cambios que pretendés realizar en tu vida están rodeados de misterio, así que puede que las personas de tu círculo más cercano debieran saber un poco más para no tener que especular. El estrés y el mal humor se juntarán hoy en tu persona desde primera hora para hacerte pasar una jornada más que complicada, aunque por la tarde, las cosas mejorarán mucho.

buena suerte fortuna.jpg El horóscopo nos arroja que algunos signos del zodíaco serán beneficiados con su trabajo soñado en mayo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Las diferencias entre lo que pretendés y lo que conseguís te dan la medida de lo poco ajustadas que fueron tus previsiones. Tenés que ser un poco menos ambicioso. Las relaciones laborales son el origen de algunos roces que harán que el ambiente se enrarezca algo durante días. En el fondo los problemas no son tan graves y con paciencia vas a lograr lo que hasta ahora se te ha negado, no abandones cuando más cerca estás.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Cuando la confusión se apodera de vos, escucha solamente las voces de tu interior e ignora el ruido que viene del exterior. No es hora de hacer caso a consejos, por muy bienintencionados que sean. Hui hoy de la tentación de comprar cosas que no necesitas, sobre todo si son caras. Escucha los consejos de las personas que tenés más cerca, porque quizá te hagan falta de verdad.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Estás a un paso del éxito, pero va a resultar complicado. Armate de valor y concentrate en lo que estás haciendo, olvida lo demás por un tiempo. Podés confiar en tus corazonadas, porque al menos hoy no te fallarán. Los cambios de planes que pretendes realizar se encontrarán con la oposición de parte de tu familia. Tenés que tratar de buscar un consenso para que la estabilidad no se rompa.