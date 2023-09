Inauguran un laboratorio único en Latinoamérica

La funcionaria explicó que contar con este laboratorio con un máximo nivel de seguridad “es un paso muy importante no sólo para respuesta situaciones de emergencia, sino para investigación. Es un tipo de laboratorio que está al nivel de otros países que se encuentran es una situación económica y de inversión distinta a la de Argentina e implica tener una capacidad instalada para que si llega algún patógeno para el que no hay vacuna, o no hay tratamiento en Argentina, podamos tener todas las herramientas para hacer el diagnóstico e investigación”, sostuvo.