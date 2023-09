Malas noticias: la sexta extinción masiva ya empezó

En sus 4500 millones de años de existencia, el planeta Tierra ha experimentado seis episodios de extinción . ¿Podría repetirse una desaparición repentina? La respuesta es sí, según un estudio publicado en la revista Nature, la sexta extinción masiva ya está en marcha, y esta vez, los culpables somos nosotros, no los volcanes ni los meteoritos extraterrestres.

La primera extinción: Ordovícico-Silúrico, un adiós a la vida marina

En el Paleozoico, la mayoría de las formas de vida habitaban en los océanos. Durante esta era de 290 millones de años, prosperaron los animales con conchas y exoesqueletos, seguidos por la dominación de grandes reptiles y anfibios. Sin embargo, esta era llegó a su fin debido a la extinción de Ordovícico-Silúrico, que duró entre 500,000 y 1 millón de años y resultó en la desaparición del 86% de las especies. ¿La causa? Una gigantesca glaciación que atrapó enormes cantidades de agua en capas de hielo que cubrían vastas regiones continentales en el sur, alterando los niveles del mar y provocando colapsos de decenas de metros.

La segunda extinción

El 82% de las especies desaparecieron, posiblemente debido a una dramática disminución en los niveles de oxígeno en el mar. Se han identificado al menos dos eventos de extinción, el evento Kellwasser en el límite Frasniense-Fameniense y el evento Hangenberg entre el Fameniense y el Misisipiense, ambos con un impacto mucho mayor en los mares que en tierra. Se cree que la actividad volcánica pudo haber sido un factor desencadenante, con la erupción masiva de casi 960,000 kilómetros cúbicos de lava en Siberia dos millones de años después del evento Kellwasser, liberando gases de efecto invernadero y dióxido de azufre, que pueden causar lluvia ácida. Los asteroides también pueden haber contribuido.

La tercera extinción: Pérmico-Triásico, la "Gran Mortandad"

Esta fue la más devastadora de todas, eliminando el 96% de las especies, incluyendo insectos y ecosistemas marinos, que necesitaron hasta 10 millones de años para recuperarse. La causa fue la actividad de los "traps" siberianos, un inmenso complejo volcánico que liberó tres millones de kilómetros cúbicos de lava sobre Siberia.

La cuarta extinción: Del Triásico-Jurásico al calentamiento global

Después de la "Gran Mortandad", la vida en la Tierra se recuperó lentamente, con la expansión de la vegetación terrestre y la aparición de los arcosauros, precursores de aves, cocodrilos y dinosaurios no aviares. Sin embargo, esta prosperidad se vio truncada por la cuarta extinción, que ocurrió hace 201 millones de años, causando la pérdida repentina de hasta el 80% de todas las especies terrestres y marinas. Este evento se debió a un aumento promedio de 2,7 a 6 grados Celsius en la temperatura del planeta debido a la cuadruplicación de los niveles de CO2 en la atmósfera.

La ¿última? extinción, en el Cretácico-Paleógeno, que marcó el fin de los dinosaurios

Esta extinción, la más reciente y relacionada de manera definitiva con el impacto de un gran asteroide, eliminó aproximadamente el 76% de las especies del planeta, incluyendo los dinosaurios no aviares.

En ese tiempo, el planeta estaba dividido en dos dominios: el de los ammonites en el océano y el de los dinosaurios en la tierra. Después del impacto del asteroide, prácticamente no quedó nada de ninguno de ellos.

¿Estamos viviendo la sexta extinción?

Como hemos visto, las extinciones masivas a lo largo de la historia de la Tierra se han desarrollado durante millones de años. Muchos científicos afirman que podríamos estar en medio de una sexta extinción masiva. En 2017, un estudio publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences' sugirió que esta extinción podría ocurrir para el año 2100 y que, desde una perspectiva cuantitativa, sería más severa de lo que parece al observar solo las extinciones de especies.