No es lo que pensabas: esto es lo que realmente consume la batería del celular

En el mundo de la tecnología móvil, existen varias recomendaciones para optimizar el uso de los teléfonos celulares, especialmente en lo que respecta a la duración de la batería. Desde evitar que los dispositivos se queden encendidos hasta no cargar el celular hasta el 100%, las sugerencias varían en cuanto a su efectividad.

Sin embargo, uno de los consejos más comunes es cerrar las aplicaciones abiertas que no están en uso, con la esperanza de ahorrar batería. Esta práctica se ha vuelto habitual entre los usuarios, pero ¿realmente ayuda, o termina afectando negativamente la autonomía de los dispositivos?.

La recomendación que sorprende

En el video, un usuario del Reino Unido compartió su experiencia al recibir una recomendación inesperada por parte de empleados de Apple en un centro de reparación.

El cliente, quien constantemente cerraba las aplicaciones abiertas para ahorrar batería, quedó sorprendido cuando el especialista le indicó que esa práctica no solo era innecesaria, sino que podría estar perjudicando la autonomía de su dispositivo.

bateria celular carga.jpg Cargar la batería al 100% no es recomendable.

El consejo recibido por parte del personal de Apple fue claro: dejar las aplicaciones abiertas no consume más batería que cerrarlas. De hecho, el proceso de cerrar y volver a abrir las aplicaciones en segundo plano implica un mayor consumo de recursos, lo que termina agotando más rápidamente la batería. Esta información, revelada por el propio tiktoker, dejó a muchos usuarios de celulares iPhone sorprendidos, ya que contradecía todo lo que se había creído hasta ese momento.

¿Por qué cerrar las aplicaciones no ayuda?

La idea de cerrar las aplicaciones abiertas para ayudar a ahorrar batería, se basa en la suposición de que estas aplicaciones siguen funcionando en segundo plano y consumiendo recursos, incluso cuando no se utilizan. Sin embargo, según los empleados de Apple y expertos en el tema, esto no es del todo cierto.

En los dispositivos iPhone, las aplicaciones en segundo plano están "congeladas" y no utilizan recursos de manera activa. Están inactivas, pero no consumen energía, lo que significa que mantenerlas abiertas no tiene un impacto negativo en la duración de la batería. Al cerrar y abrir una aplicación, se activa el proceso de reiniciar la herramienta, lo que requiere más datos y energía que simplemente dejarla en segundo plano.

Este ciclo de apertura y cierre constante puede, de hecho, desgastar más la batería. De acuerdo con TechRadar, cerrar las aplicaciones no mejora la duración de la batería, ni libera RAM, ni favorece al procesador del dispositivo. De hecho, el proceso de reactivar una aplicación puede incluso tener efectos negativos en el rendimiento del teléfono.

Consejos prácticos para optimizar la batería del celular

Si bien cerrar las aplicaciones no es una medida eficaz para prolongar la duración de la batería, existen otras prácticas recomendadas que sí pueden ayudar a mejorar la autonomía del dispositivo.-