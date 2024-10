Por qué no responde a tus mensajes, según su signo del zodíaco

Por qué no responde a tus mensajes según su signo

Muchas veces ocurre que mandas un mensaje a alguien y esperás horas y horas para recibir una respuesta. Pese a que hoy todo es más rápido y buscamos una respuesta inmediata, es cierto que cada persona tiene sus razones para no contestar y, de hecho, muchas razones se vinculan con el signo zodiacal.

En el caso de los arianos si bien suelen vivir llenos de energía, entusiasmo y acción cuando se trata de responder los mensajes pueden enfrentarse a una batalla interna. Por eso, si no responde, tené paciencia ya que tarde o temprano lo hará. No es la esencia de un ariano dejar a la otra persona en el aire de una manera intencionada, todo lo contrario, cuando se sienta en condiciones de hacerlo, lo hará.

Tauro

Para Tauro, cada cosa tiene su tiempo y lugar, y su prioridad puede no ser responder un mensaje. Su atención estará focalizada en sus responsabilidades y sus metas. Por ello, si no te responde no es que no quiera hablar, sino que está sumergido en sus propios asuntos.

Cuando sienta que todo está bajo control, responderá con calma y tranquilidad. Apurado no lo hará ya que para Tauro cada conversación merece la atención debida.

Géminis

Si bien es el signo de la comunicación por excelencia, necesita desconectarse de vez en cuando. Cuando no responde, probablemente se sienta abrumado o necesite un respiro de las interacciones sociales. En ocasiones, un mundo ruidoso para Géminis lo obliga a desconectarse y ordenar sus pensamientos.

No te preocupes si no recibís respuesta, simplemente necesita recargar su energía y volver al ruedo social. No desesperes.

Cáncer

Las personas de Cáncer valoran mucho las relaciones cercanas y el cuidado de los demás. Cuando están pasando por un momento en el que necesitan concentrarse en su propio bienestar, suelen no responder. Sin embargo, eso no significa que sea algo personal.

No suelen ignorar a las personas sin motivos. Si siente cariño, responderá cuando se sientan mejor. De no hacerlo, será cuestión de tiempo.

Leo

No quiere distracciones cuando mantiene vínculos sociales, por lo que Leo no responderá un mensaje si está ocupado con algo que considera importante. Vive el momento y prefiere dejar el teléfono de lado para disfrutar y concentrarse en lo que está haciendo de manera plena.

Responderá, pero a su ritmo. No le pidas a Leo que responda rápido si está haciendo algo que lo apasiona. No serás ahí su prioridad.

Virgo

Siempre responde los mensajes, pero suele no hacerlo en ocasiones porque no quiere iniciar una conversación que podría volverse conflictiva o incómoda. Si de preferencias se trata, Virgo prefiere conversaciones cara a cara, claras, y evita las conversaciones largas por mensajes para evitar malinterpretaciones.

Si no responde, no lo apresures. Lo hará a su tiempo y, si no lo hace, es posible que esté evitando un malentendido o simplemente ocupado con su vida.

Libra

No ignora mensajes, pero necesita reflexionar antes de responder. Libra piensa lo que quiere decir, cómo lo quiere decir y qué impacto podría tener en el destinatario. Sus relaciones se sostienen bajo la premisa de equilibrio y armonía por lo que sus respuestas no serán ligeras.

Si tarda, no te preocupes. Lo hará con mucho cuidado y tratando de no herir a nadie.

Escorpio

Concentrados en lo que hacen, Escorpio no prestará atención a nada más. El teléfono estará en un segundo plano cuando está concentrado en su trabajo o en resolver algún problema. Tiene prioridades.

Valora la comunicación sincera, pero solo cuando siente que es el momento adecuado para hablar.

Sagitario

Libre y aventurero, Sagitario pude no responder cuando está en medio de una actividad que lo tiene completamente concentrado. Suele olvidarse fácilmente de su teléfono. Sin embargo, tarde o temprano, tendrá la intención de responder.

Responderá, no es que no le importe, es solo que tiene muchas cosas en su mente. Dale tiempo.

Capricornio

Es un signo que da mucha importancia a su tiempo y a sus relaciones. Es posible que esté evaluando si quiere seguir en contacto contigo cuando pasa mucho tiempo sin responder. Suelen alejarse sin dar demasiadas explicaciones cuando siente que algo no está bien.

Si te ignora por mucho tiempo, es una señal de que algo no está bien en su vínculo. Caso contrario, si responde, considera que la relación vale la pena.

Acuario

Completamente olvidadizo cuando se trata de responder mensajes. Es probable que lea tu mensaje, pero olvide contestarlo. No lo hace por maldad ni por desinterés, simplemente se distrae con mucha facilidad.

Las interacciones sociales para Acuario no son su prioridad. Claro que, si alguien se lo echa en cara, se sentirá mal y buscará mejorar.

Piscis

Es un signo muy emocional y empático. Si no responde, posiblemente, esté atravesando un período de estrés o puede estar abrumado emocionalmente. Para Piscis responder mensajes cuando se siente así no es una tarea sencilla ya que se asegura de no transmitir su malestar a los demás.

Solo cuando esté en paz consigo, volverá a comunicarse. Cuando se siente bien, lo demuestra siendo amable y considerado con quienes lo rodean.

Pese a que suele generar ansiedad la no respuesta de alguien, hay que tener en cuenta que cada persona maneja la comunicación de manera diferente. Entender que lo que para vos puede ser prioridad, para otros, no lo es, es la clave de vínculos sociales sanos y maduros.