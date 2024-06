Qué celulares tienen proyector integrado y cómo utilizarlos.

Claro que, actualmente, la gran mayoría de los celulares pueden emplearse como proyectores. Para ello, existen diferentes variantes para tal fin. ¿El objetivo? Se puede duplicar la pantalla de un televisor o de un proyector común. Así, la clave será conectar los dispositivos celulares a proyectores inalámbricos o bien emplear la función duplicar la pantalla o "Screen Mirroring".

mejores-proyectores.jpg Otra opción es la de conectar un proyector portátil a un teléfono celular.

¿Cuál es la aplicación para proyectar celular a pared?

Afortunadamente, en la actualidad hay muchas aplicaciones que nos posibilitan utilizar el celular como proyector integrado. Entre otras, pueden mencionarse el Mirroring360; Miracast -transmite la pantalla del teléfono a otro dispositivo-; LetsView; TeamViewer; AirBeam TV; Smart Mirror y Screen Beam. Además, otras como Google Chromecast, Roku y Amazon Fire TV Stick.

Cabe subrayar que las funciones "Screen Mirroring" o "Cast" se encuentran en la mayoría de los celulares smarthpones y es posible establecer una conexión que permite visualizar el contenido del móvil en una pantalla más grande, ofreciendo de este modo comodidad y flexibilidad. Por otra parte, es una alternativa económica frente a proyectores tradicionales.

Y es que los precios de los proyectores portátiles para celulares varían demasiado. Por ejemplo: en Mercado Libre se puede adquirir un mini Led 5000 Lumen Duplicador por 600 mil pesos; un mini proyector Led Mirrorlink por 398 mil pesos; o uno marca Chowa por 349 mil pesos.

Varios usuarios opinaron sobre el uso del proyector portátil para celular: "Me encantó, lo probé en mi sala donde hay luz decente -un poco alta- y se vio bien, pude jugar Dark Souls 3"; "Las presentaciones en PowerPoint se miraban decentes (con fondo blanco, letras negras)"; "The Witcher en Netflix se miraba también decente (excepto las partes donde está todo oscuro), cabe mencionar que el proyector estaba como a 2 metros de la pared. Con la luz apagada no es necesario decir nada porque se ve perfecto"; "Lo probamos en casa de mi novia donde la luz es fuerte y no está tan alta, ahí si no se vio absolutamente nada. Pero con la luz apagada es perfecto".