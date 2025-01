Se alinean seis planetas este martes: cómo y a qué hora verlo

El fenómeno no se limita a una sola noche y, aunque el 21 de enero será el punto álgido, los planetas permanecerán en posiciones similares durante varios días, lo que brinda una oportunidad adicional para quienes no puedan observarlo en la fecha principal.

image.png

Qué es una alineación de los planetas

La alineación planetaria corresponde a un efecto visual en el que la perspectiva juega un rol central. En realidad, este fenómeno no consiste en una “alineación” propiamente dicha, sino que se trata de un momento en particular en el que parece que muchos de los planetas del sistema solar están en línea, pero en realidad no están cerca, sino en un mismo plano (en una misma altura, para decirlo de otra manera) y ubicados en distintos espacios que, desde la Tierra, los hacen parecer juntos.

“Todos los planetas del sistema solar orbitan alrededor del Sol en trayectorias que están casi en el mismo plano. Estas trayectorias, llamadas órbitas, tienen pequeñas inclinaciones, pero no tanto como para que los planetas se alejen demasiado de una misma línea en el cielo”, explicaron a La Nación desde el Observatorio Astronómico de Córdoba (OAC). El organismo detalla que la línea imaginaria en el cielo en la que desde la Tierra podemos observar que se mueven los planetas se llama eclíptica. “Es una proyección desde la Tierra, y, desde acá, parece que los planetas están colocados en fila o cerca de esta línea (la eclíptica), aunque en realidad cada uno está en su propia órbita y a distintas distancias del Sol. No están “alineados” realmente, sino que nuestra posición desde la Tierra crea esta ilusión de orden“, aclaran desde el organismo.

A qué hora es la alineación de los seis planetas este martes 21 de enero

Esta alineación se viene dando desde hace algunos días, pero su punto mayor será este martes 21 de enero. Es recomendable verlo a partir de las 22.30.

Gran parte de la alineación promete verse a simple vista, excepto Urano y Neptuno que para observarlos requerirán el uso de telescopios por su bajo brillo. Para poder disfrutar la alineación de los seis planetas desde la Argentina, es necesario ubicarse en un lugar despejado y lejos de las luces de la ciudad.

Como guía, el OAC explica: “Durante las primeras horas después de la puesta del Sol, Venus y Saturno estarán visibles en el horizonte suroeste. Más arriba, Júpiter brillará intensamente en el cielo, mientras que Marte se levantará en el este. Aunque Urano y Neptuno también estarán en el cielo, al igual que la Luna en cuarto menguante”.