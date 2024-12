Shock: la ciencia dice que Jesús no nació el 25 de diciembre

Jesús no nació el 25 de diciembre

La fecha tradicional del 25 de diciembre, adoptada para conmemorar el nacimiento de Jesús , no corresponde con los datos históricos sobre el período en que este evento habría ocurrido. Estudios académicos sugieren que el contexto histórico y astronómico apuntan a una fecha distinta para el nacimiento de Jesús.

La referencia al rey Herodes el Grande, quien gobernó Judea hasta el año 4 a. C., es clave para situar el nacimiento de Jesús en el tiempo. Según la narración bíblica, Herodes ordenó la masacre de los niños menores de dos años tras conocer el nacimiento del "Rey de los Judíos". Esto implicaría que Jesús nació al menos dos años antes de la muerte de Herodes. El historiador Flavio Josefo proporciona información sobre un eclipse lunar ocurrido poco antes de la muerte de Herodes, lo que sitúa su fallecimiento en torno a marzo del año 4 a. C. Este dato permite a los académicos situar el nacimiento de Jesús entre los años 6 y 4 a. C.