Vuelve la amenaza del Bosón de Higgs: ¿el fin de la vida?

El bosón de Higgs, apodado "la partícula de Dios", desempeña un papel crucial en el mecanismo que otorga masa a las partículas elementales. Sin esta masa, el universo no podría ser el que conocemos; no existirían los átomos, lo que implica que la materia, tal como la entendemos, no existiría. La importancia de esta partícula radica en su uniformidad a través del cosmos; se cree que sus propiedades son idénticas en cualquier lugar del universo. Esto ha permitido a los científicos observar y describir la misma física a lo largo de milenios, lo que a su vez ha sustentado nuestra comprensión de la realidad.