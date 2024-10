YouTube lanzó una nueva actualización que cumple con uno de los pedidos más aclamados

Ahora, estará disponible la posibilidad de configurar un lapso de tiempo determinado en el que la app pausar el video en reproducción, un sistema similar al que traen los televisores para que se apaguen cuando uno se va a dormir.

Sin embargo, los usuarios de YouTube contarán con una herramienta adicional que no incluye todos: se podrá establecer diferentes tiempos en los que se pause la reproducción. Es decir, se pueden poner diferentes "sleep timer" durante la noche y elegir entre 10, 15, 30, o 60 minutos, entre otras opciones.

Esta función añadida no sólo permite tener diferentes momentos para pausar el video de forma automática, sino que también ayuda a que no se consuman los datos móviles del dispositivo mientras se reproduce sin WIFI cuando la persona ya no está utilizando el teléfono.

Youtube.jpeg La nueva función de YouTube

Asimismo, es importante destacar que esta nueva actualización de YouTube no sólo estará disponible para los usuarios que paguen la versión Premium, sino que también lo podrán usar aquellos que tengan la versión estándar.

En tanto, junto a esto también se sumó la posibilidad de personalizar la carátula de las playlist que tenga cada uno. Esto permitirá darle un toque distintivo y que sea más fácil identificarlas y dividirlas en categorías.

Últimas actualizaciones de YouTube

Notas de los usuarios: Los usuarios que cumplen con los requisitos ahora pueden agregar notas informativas y breves en los videos, lo que proporciona contexto y detalles útiles que no se ven en el video.

Los usuarios que cumplen con los requisitos ahora pueden agregar notas informativas y breves en los videos, lo que proporciona contexto y detalles útiles que no se ven en el video. Baja de Google Podcasts (resto del mundo): Ahora los usuarios de Google Podcasts pueden migrar fácilmente sus suscripciones a YouTube Music o exportarlas a otra app de podcasts. Obtén más información para migrar tus podcasts o lee sobre la baja de Google Podcasts en su blog.

Ahora los usuarios de Google Podcasts pueden migrar fácilmente sus suscripciones a YouTube Music o exportarlas a otra app de podcasts. Obtén más información para migrar tus podcasts o lee sobre la baja de Google Podcasts en su blog. Las reacciones ahora están disponibles en todas las plataformas: Se expandieron las reacciones al chat en vivo para computadoras y dispositivos móviles Android, además de iPhones y iPads. Con las reacciones, se pueden responder en el momento presionando la reacción que refleje el estado de ánimo. Las reacciones son anónimas.

Estafa virtual por YouTube.jpg Últimas actualizaciones de YouTube

Últimas actualizaciones de YouTube Music