Científicas argentinas crearon una app para prevenir el cáncer

Por eso, científicas argentinas idearon una aplicación que llevará información y despejará todo tipo de dudas desde un teléfono celular. Según informó el Conicet, ganaron un subsidio internacional que les permitirá desarrollar una “App de prevención del cáncer cervicouterino”.

Favorecerá el acceso a información de las mujeres sobre el test y el VPH desde su teléfono.

Desde el organismo se explicó que el proceso será liderado por la investigadora Silvina Arrossi. “El test no cura pero sí diagnostica y propicia un tratamiento. Aunque si la mujer no continúa con el proceso una vez que le da positivo el test, no sirve de nada”, explicó. Uno de los puntapié del proyecto, dijo, fue que “nosotras venimos viendo que alrededor del VPH hay mucha desinformación”.

En este sentido, señaló que “esta App vendría a funcionar como una especie de consejería. Porque cuando el test da positivo las mujeres se quedan con un montón de preguntas. No saben si es algo grave, la palabra cáncer las asusta de más. Y el sistema de salud no suele estar preparado para contenerlas”. “La idea de la App es que sirva para empoderar a las mujeres. Para que puedan entender qué les está pasando y cómo pueden seguir con el proceso”, apuntó.

La iniciativa se desarrollará junto a un equipo de científicas gracias al subsidio Internacional para la Innovación Tecnológica en Salud 2020 que proviene de la organización Conquer Cáncer.

“El VPH tiene una prensa muy amarillista, por ser una enfermedad de transmisión sexual. Cuando sale positivo, se suele armar un cóctel bastante explosivo para las mujeres. Se angustian, estresan, no saben qué les pasa ni cómo continuar”, apuntó Arrossi. Esto “puede actuar como un efecto negador. Y que termine afectando todo el proceso de diagnóstico y tratamiento”, resaltó.

Test gratuito en Neuquén

Desde el año 2014, en articulación con el programa de prevención del Cáncer Cervicouterino del Instituto Nacional del Cáncer (INC), fue incorporado el Test de VPH en Neuquén.

El test es un método de detección accesible y gratuito, que se puede solicitar en los hospitales y centros de salud de la provincia.

Actualmente existe a posibilidad de que las mujeres puedan realizarse una auto-toma para realizar este estudio.

Este tipo de cáncer, es causado por algunos tipos de VPH (Virus de Papiloma Humano) y cada año ocasiona alrededor de 5.000 casos nuevos en nuestro país.

El VPH es un virus muy frecuente entre las personas, que se transmite por contacto sexual. En la mayoría de los casos, el virus desaparece solo, sin causar ninguna manifestación o síntoma en el cuerpo. Sólo en una pequeña proporción de casos, alrededor del 5%, el virus se torna persistente, pudiendo provocar lesiones que con el tiempo pueden convertirse en cáncer, se informó desde Salud.

Prevenir y detectar

Para prevenir y detectar tempranamente este virus o las lesiones que representan riesgo, se cuenta con la vacuna contra el VPH; el PAP; y el Test de VPH.

Vacuna contra el VPH: previene la infección de los VPH que causan aproximadamente el 80% de los casos de cáncer de cuello de útero. La vacuna es gratuita y obligatoria para las niñas y niños de 11 años. Se deben aplicar dos dosis.

PAP: el Test de Papanicolaou (conocido como PAP) es una manera sencilla y efectiva de detectar lesiones en el cuello del útero, lo que permite tratarlas antes de que se conviertan en cáncer. Se recomienda que se realicen el PAP las mujeres a partir de los 25 años.

Test de VPH: detecta la presencia de los VPH de alto riesgo en el cuello uterino. Está indicado para mujeres de 30 a 64 años. Tener VPH no significa desarrollar cáncer cervicouterino. Muchas infecciones por HPV se auto limitan y no se asocian a lesiones. La evolución de una lesión de VPH hasta que se desarrolla un cáncer es lenta, puede ser de entre 10 y 15 años. Dado que las lesiones no se sienten ni pueden verse a simple vista, la realización de una prueba de testeo es el principal método de prevención de este tipo de cáncer.

