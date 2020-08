Cierran cooperativa de agua de Plottier por un caso de Covid

La Cooperativa de Agua de Plottier anunció este lunes que no tendrá atención al público , luego de confirmar un caso positivo de coronavirus entre sus trabajadores. Por ahora, los socios podrán pagar sus facturas a través de medios electrónicos.

En diálogo LM Neuquén, el presidente de la cooperativa, Walter Montané, confirmó que obtuvieron los resultados del hisopado de un integrante de su plantel que dio "positivo".

"Esta persona no había ido a trabajar los últimos días porque estaba de licencia por lo que no tenemos riesgo de que haya contagiado a otros trabajadores", confirmó Montané, quien además indicó que ya antes de recibir ese resultado habían definido no tener más atención al público para resguardo de empleados y socios.

Por otra parte, el presidente de la cooperativa comentó que le solicitaron al Concejo Deliberante una prórroga en el incremento en las facturas del agua que ya tienen otorgado por ordenanza cada seis meses.

Ante la crisis económica que se vive en el país, Montané explicó que pidieron concretar el aumento en diciembre próximo, para dar un alivio a los vecinos.

Mientras tanto, se valdrán de los aportes que realizó el gobierno nacional, como el ATP, para continuar con su normal funcionamiento.

-> Más casos

El lunes pasado, la Cooperativa eléctrica de Plottier también tomó la determinación de no tener más atención al público luego de la confirmación de dos casos positivos dentro de sus trabajadores.

Durante el correr de los días más empleados de esa institución fueron hisopados y al día de hoy ya son 11 los que dieron positivo de coronavirus, según confirmó a este medio el presidente, Sergio Soto.

La cooperativa eléctrica tiene previsto reabrir sus puertas el martes 18 de agosto con todos los recaudos sanitarios correspondientes para la prevención.