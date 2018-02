Cimolai dijo que les cobrará a grandes empresas morosas

“Hay empresas y domicilios particulares que deben fortunas y se los intimó a pagar, y si tenemos que ejecutar a grandes empresas lo vamos a hacer”, prometió el jefe comunal, quien sostuvo que las políticas se enmarcan dentro de la “justicia social”, en cuanto la regularización de tierras, loteos y cobros a barrios cerrados.

Sostuvo que este año Centenario tiene que revertir un problema ambiental que viene arrastrando desde hace muchos años, con un basural a cielo abierto que se ubica frente al barrio Primeros Pobladores, cerca del autódromo, que es blanco de quejas vecinales. Hay un proyecto con privados para lotear esa zona y dotarla con luminarias.

Cimolai depende en forma directa de los fondos que puedan transferirle los gobiernos provincial y nacional para hacer obras. Sin embargo, estos dos años suprimió “gastos superfluos”, fiestas populares y revirtió un déficit para tener un ahorro propio. No obstante, aseguró que no tuvo que ajustar personal. “Centenario no echó a ningún empleado municipal, todo lo contrario”, sentenció.

Sostuvo que espera que al final de su mandato pueda dar agua potable al 100% de los lotes sociales y al menos a la mitad de los 5600 terrenos entregados a cooperativas en la segunda meseta.

“A veces pagamos un alto costo político porque las obras que vamos a hacer son bajo tierra, no se ven”, dijo.

Indicó que para buscar un mejor lugar en las funciones de empleados municipales se creó una secretaría de Recursos Humanos que hace análisis de perfiles en los distintos puestos. Pero, además, señaló que reactivará la Junta de Disciplina, en caso de tener que sancionar a agentes municipales.

El intendente elogió además el hecho de que Centenario tenga su primer manual de comunicación no sexista, “el primero en toda la Patagonia”, elaborado con fondos de Nación.

Además, dijo que va a potenciar las políticas de primera infancia, en contención de niños en estado de vulnerabilidad.

PJ unido

El diputado Martínez llegó con su apoyo

El diputado nacional por Unidad Ciudadana, Darío Martínez, participó ayer de la apertura de sesiones en Centenario, al mismo tiempo que Pechi Quiroga daba su mensaje en el Deliberante de la ciudad.

“Era mucho más importante venir a escuchar a Esteban y a Javier (Bertoldi, diputado provincial del PJ) que a Quiroga, que dice que Macri hace todo bien”, sostuvo el legislador nacional.

En territorio peronista, Martínez pronunció que trabajará por la unidad del peronismo más allá de que la militancia ya lo coloca como número puesto para presidir el Consejo Provincial en las internas de marzo.