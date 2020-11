Cinco familias reclaman al IPVU por viviendas adjudicadas

Dijo que desde la cooperativa comenzaron a llamar a las familias para que firmen la tenencia definitiva de la vivienda, pero un grupo quedó con la promesa de que en algún momento serían convocados.

“Como no nos estaban llamando, decidimos ir al IPVU para que nos den una respuesta. Ahí empezamos a reunirnos con (Fabio) Torres, el director de Tierras. El presidente y la tesorera de la cooperativa, junto con un adjudicatario, se reunieron con el funcionario quien les dijo que no había más viviendas disponibles para nosotros”, dijo Soledad.

Señaló que empezaron a sospechar cuando al tiempo le dieron una vivienda al vecino que concurrió a la reunión y que contaba también con una tenencia precaria. “Desde la cooperativa empezaron a ocultar información, cuando se hacían entregas no lo daban a conocer públicamente. Se fue dilatando y luego nos ofrecieron reubicarnos en la manzana 18, que no existe, que no están las obras, no hay un plazo determinado ni tienen una empresa asignada para construir”, enfatizó Soledad.

Dijo que al manifestar su desacuerdo, continuaron con los reclamos ante el IPVU y Torres se comprometió a consultarlo con el titular del organismo al asegurar que la solución excedía su competencia.

“Nos pidió un plazo de un día y medio para solucionar el problema. Nos pusimos contentos, pensando en que por fin tendríamos nuestras viviendas. Pasó ese plazo, ya desconfiados, nos acercamos al IPVU para hablar con el funcionario y nos dijeron que estaba en una reunión. Estábamos en los portones, esperamos un par de horas y nos dijeron que no lo podían localizar”, contó la mujer.

Fue en ese momento en que decidieron bloquear los portones de acceso al organismo provincial. “Llamaron a la Policía que hizo las veces de intermediario porque nuestro reclamo fue siempre pacífico, es más una de las adjudicatarias está embarazada. Pero el funcionario se había escapado”, agregó.

Este lunes se acercaron nuevamente a los portones del IPVU y solicitaron hablar con alguna de las autoridades máximas para que les puedan dar una respuesta. “Volvieron a llamar a la Policía que actuó de intermediario y nos atendió el director de Legales, Gabriel Ludueña, quien manifestó desconocimiento del tema y nos recibió las notas que explican nuestra situación. Quedó en abrir un expediente para determinar qué había pasado con nuestras casas”, añadió.

Ante esta situación, las familias adjudicatarias llegaron a la conclusión de que las viviendas fueron entregadas a otras cooperativas que cuentan con mayor peso. Y agregó que la fecha de entrega era para noviembre al igual que el resto de los asociados.

“No logro entender por qué llegamos a esta situación, quedamos en el medio y sin viviendas. Se nos vencen los contratos de alquiler, en mi caso soy docente pero mi marido está sin trabajo; otras adjudicatarias son docentes con pocas horas; y otros están desempleados”, resumió Soledad.