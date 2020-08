Cipoleña cuenta la pesadilla que desató el geriátrico de Oro

P.F. alcanzó a ver a su mamá cuando la sacaron en camilla del geriátrico de Fernández Oro, donde todos se contagiaron. Hacía cinco meses meses que no la veía producto de la pandemia y se reencontraba con ella en el peor escenario. "Mamá te quiero, mamá estoy acá", le dijo. Y ya no la vio más. Una ambulancia la trasladó de urgencia hasta un centro privado de esta ciudad, donde permanece internada por Covid -19 con pronóstico reservado.

"La comunicación con el geriátrico siempre fue escasa. Era algo que yo reclamaba constantemente. Insistiendo, una vez por semana algo sabíamos de mamá. En alguna oportunidad podíamos hablar con ella y escuchábamos su voz. Desde el geriátrico nos decían que estaba bien y cada día se la veía mejor. Pero el miércoles volví a llamar. Yo sentía que algo no estaba bien y le pregunté a la dueña si tenían algún caso de coronavirus. En ese momento, me dijo que había entre dos o tres cuidadoras con síntomas, pero que no habían sido hisopadas aún. Yo me quedé sumamente intranquila. Ese mismo día pero más tarde, la dueña informó que una de ellas había dado positivo para Covid-19. Desde allí, vivimos una pesadilla", contó.

Recién el sábado, cerca de las 20, supieron que todos los los abuelos y trabajadores de la institución se habían contagiado de Covid-19. A esta cipoleña se lo confirmó el propio intendente Mariano Lavín, quien ahora se constituyó en querellante para investigar qué pasó.

"Yo me fui volando para allá, me acerqué a la puerta del geriátrico y viví una película de terror, todos los que estábamos ahí viendo al personal de Salud que entraba y salía con los trajes puestos y otras medidas de prevención, sacando a los abuelos que requerían una internación por Covid. Llegó un punto en que no había más camas y algunos que habían sido derivados tuvieron que regresar al geriátrico. Fue sumamente angustiante lo que se vivió en ese momento, con un montón de abuelos desestabilizados", recordó, en diálogo con LMCipolletti.

Algunos familiares se enteraron en el lugar lo que estaba pasando. No fue el caso de esta hija, quien tuvo la posibilidad de internar a su madre con Covid, de 77 años, enseguida. Actualmente se encuentra estable, con pronóstico reservado. En las últimas horas tuvo una mejoría y los médicos evaluaban pasarla de terapia intensiva a una habitación. Además sufre alzheimer como patología de base.

"Todos estamos muy angustiados y preocupados por nuestros abuelos, y rezamos para que esta situación tenga el mejor desenlace posible. Nuestra energía hoy está puesta en su pronta recuperación. Más adelante, cuando sea el momento, pediremos que se investigue, porque es evidente que acá algo falló. No puede ser que todos se hayan contagiado, de la noche a la mañana. Eso es lo grave, la cantidad de infectados, por qué tantos casos", expresó.

Mientras tanto, sigue de cerca la situación de su madre, lo que más la desvela en este momento. Ruega que pueda salir adelante y que no tengan que lamentar el fallecimiento de más abuelos por Covid. Además, acompaña en el dolor y la desesperación a otros familiares. "Hay otros que no tienen la tranquilidad que yo tengo, de ver a mi mamá en una clínica; y les acercan viandas y elementos de seguridad todos los días al geriátrico", advirtió.

No sabe cuándo se terminará esta pesadilla, pero una vez que puedan superar la situación alguien les tiene que decir que pasó para que todos se hayan contagiado.

Acciones legales

Personal de salud del hospital orense informó que hay 18 abuelos alojados en el geriátrico con Covid-19, a quienes se los asiste dos veces al día. De ayer a hoy, la referente de Epidemiología, Silvina Bobadilla, contó que se encuentran mejor. Otros seis permanecen internados con cuadros críticos en distintos centros de Salud.

Por su parte, el intendente Mariano Lavín confirmó que iniciará acciones legales para deslindar responsabilidades en torno al geriátrico. El sábado, desde las 20.30 hasta las 3.00 de la madrugada, el jefe comunal acompañó el proceso de dar aviso, contención e información a los familiares de los abuelos/as que habían dado positivo.

El Intendente Mariano Lavín aseguró que los dueños de esta institución privada y los profesionales "se encuentran ausentes" Por ello, dijo que "se va a abrir una investigación judicial para determinar las responsabilidades. Dueños y profesionales de esta institución privada están todavía ausentes ante esta situación".