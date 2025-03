Con graves errores defensivos, Cipolletti perdió en Viedma

No fue un típico partido de la categoría, porque las fallas defensivas de ambos equipos se plasmaron en una tarde llena de goles, donde festejaron los albicelestes de la capital rionegrina.

El partido fue parejo en los primeros 28 minutos, e incluso el Albinegro estuvo cerca de anotar con pelota en movimiento y balones parados. De todas formas, no hubo situaciones muy claras y el trámite estaba equilibrado.

Sobre los 29', Ulises Romero tuvo mucha libertad para perfilarse en la entrada del área y con un zurdazo impecable dejó sin chances a Crespo para abrir el marcador.

Cipo quedó tambaleando y, para colmo, Nicolás Agorreca cometió un error grave en la salida. Desde la mitad de la cancha, el zaguero entregó mal para su arquero, dejó la pelota en tres cuartos de cancha y Mazzola se fue mano a mano. El "9" le sirvió el segundo a Fernando Valdebenito y el capitán aumentó la cuenta sobre las 33' con el arco vacío.

sol de mayo cipo gol.jpg

Sentido en el orgullo, el Albinegro fue con todo para adelante y encontró rápidamente el descuento. Un centro de Nicolás Trejo desde la derecha encontró a Andrés Almirón y su cabezazo se colgó en el segundo palo de Juan Cruz Nadal.

cipolletti sol de mayo viedma (2).jpg

Cuando parecía que Cipo volvía a meterse en partido, volvió a evidenciar una vulnerabilidad defensiva alarmante. Sol atacó por la izquierda y el centro al lado opuesto fue tomado otra vez por Ulises Romero, cuyo disparo fue atajado por Crespo pero en el rebote Valdebenito empujó la pelota a la red en el área chica y sin oposición.

Para el segundo tiempo, Cravero mantuvo los once y el Capataz logró su segundo descuento cuando apenas iban 9' del complemento. Un pelotazo largo fue capturado por Cristian Ibarra y su definición cruzada significó el 2-3 ante una floja defensa de Sol.

Después de los cambios de uno y otro lado, el ingresado Daniel Gómez dominó el balón- tras un lateral y la peinada de Parodi- y su remate cruzado pegó en la base del palo derecho de Nadal, que la tocó con la yema de las dedos para evitar la igualdad.

Fue lo más cerca que estuvo el Capataz de la igualdad. Sol de Mayo se dedicó únicamente a dejar pasar el tiempo. De juego mostró muy poco pero le alcanzó con la contundencia del primer tiempo.

El cambio táctico de Mellado como primer central y el ingreso de un volante más (Daniel Gómez) por Agorreca funcionó y podría repetirse para el primer partido de la temporada en La Visera de la semana que viene. De todas formas, a Cipo faltó profundidad para buscar el empate.

Además, en tiempo adicionado, el partido se demoró por problemas con un alcanzapelotas. Pasados los 55' del cronómetro del complemento, Luciano Julio pitó el final y así se selló el triunfo de Sol y la segunda caída del Albinegro en dos presentaciones.

cipolletti sol de mayo viedma.jpg Fotos: gentileza Noticias Net (Daniel Idiarte)

SÍNTESIS

Sol de Mayo: Juan Cruz Nadal; Gabriel Ramírez, Franco Flores, Santiago Cecchini y Rafael Ríos; Julián Acosta, Enzo Núñez, Ulises Romero y Tomás Núñez Pérez; Fernando Valdebenito y Nicolás Mazzola. DT: Juan Alfonsín

Cipolletti: Facundo Crespo Nicolas Trejo, Nicolas Agorreca, Yair Marín y Gustavo Mbombaj. Andrés Almirón, Agustín Stancato, Lucas Mellado y Gonzalo Lucero; Cristian Ibarra y Nicolás Parodi. DT: Daniel Cravero

Goles: PT 29 Ulises Romero (S), 33 Mazzolla (S), 35 Almirón (C), 43 Valdebenito (S). ST 9 Ibarra (C).

Cambios: ST, al inicio, Miqueas Martínez por Núñez Pérez (S), Daniel Gómez y Enzo Vallejos por Lucero y Agorreca (C), 15 Héctor Morales por Valdebenito (S), 20 Dalmiro Lukievicz por Romero (S), 22 Sergio Ranquehue por Mbombaj (C), 36 Matías Páez y Andrés Domínguez por Almirón y Trejo (C), 36 Lucas Miguez por Mazzola (S).

Árbitro: Luciano Julio

Cancha: Sol de Mayo