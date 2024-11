Era del Alto Valle, el gigantesco muñeco de globo de Messi que sorprendió a La Scaloneta

messi globos.jpg

"Con tres chicas más de Neuquén capital participamos de una convención internacional de artistas de globos en Buenos Aires, que se llama Somos Globo Argentina, que fue dirigido por la reconocida Belén Pelozo. Se trajo a varios instructores prestigiosos del interior, uno de esos fue el creador de la escultura En ese proyecto trabajó mucha gente especializada, más alumnos del curso y ese fue nuestro aporte. También otros artistas de Rusia, Brasil, presentaron obras destacadas pero sin dudas la dedicada a Leo fue la que más pegó", resume, feliz por la inolvidable experiencia, a LM Cipolletti.

Al ahondar en detalles, Natalia indica: "Se usaron más de 7000 globos, la escultura midió aproximadamente 5.5 metros. Belén consiguió que se pueda ingresar a La Bombonera y fue puesto ahí en el hall. Se trasladó en camión y varias chicas del curso fueron a montarlo al estadio. La verdad, sumamente emocionante".

Además de Naty, las otras regionales fueron Noelia Meza de Gloglodetais, Mónica Zuñiga de Salon Ilusión, Analia Espinoza de Globo Sur y Mariela Salto. "El valle estuvo presente en esta hermosa creación", celebra nuestra vecina.

messi globos (1).jpg

Quien encabezó la movida mediática y utilizó las redes sociales a fin de visualizar tan hermosa iniciativa, reveló con la satisfacción del deber cumplido que "uno de los objetivos era que lo vea gente de la selección. Y a través de nuestra página de Instagram lo vieron Leandro Paredes, Nicolás Tagliáfico y el Cuty Romero y sabemos que los sorprendió. Con eso nos sentimos re contra re mil orgullosas".

image.png

Claro que ahora el próximo gran objetivo es lograr que Messi sepa del tremendo reconocimiento que le realizaron, entre otros, las mujeres de nuestra región.

Incluso la cuenta oficial de Boca en Instagram les dio crédito:

image.png

Una genialidad, el Muñeco gigante de globos, como la que La Pulga nos tiene acostumbrados dentro del campo.

El rionegrino que pasó la noche cerca de Messi

Hace un par de meses, el allense Maxi Ortiz se dio el lujo de pasar la noche bien cerca de Lionel Messi y de la Scaloneta y hasta se animó a hacerle llegar una carta a La Pulga con un pedido muy especial que se hizo viral.

El joven científico rionegrino, se llevó un autógrafo de otra gloria albiceleste, el Matador Kempes y un recuerdo imborrable tras alojarse por unas horas en el mismo y lujoso hotel en el que se hospedó la selección argentina previo al partido frente a Canadá, en su debut en la Copa América que luego terminó ganando.

Su caso se hizo famoso a partir de una nota que brindó a TyC Sports, en la que confió que le dejaba mensajes al mejor jugador del mundo en la recepción del hotel con un trasfondo conmovedor.

image.png

Luego el valletano contó su emocionante historia de superación a LM Cipolletti y el motivo de su ruego al 10. “Soy de Allen, vengo de una familia pobre, que me bancó a muerte para poder estudiar. Soy el primer graduado de la familia, hice mi doctorado en la UBA… Me echaron de Argentina porque no había lugar para los científicos, me llamaron de Africa, de Sudáfrica para ir a trabajar, después de Europa y Estados Unidos y decidí hace 3 años venirme acá esperando la Copa América y el Mundial”, confió el muchacho que también le ofreció un muñeco de regalo a La Pulga.

“Soy de barrio Santa Catalina, barrio de Monobloks, de gente trabajadora. Los viejos trabajaban mucho así que era fácil agarrar el camino de la droga, o ponerme a robar. Yo quería estudiar, esa era mi rebeldía, mi familia me bancó a muerte. Ellos se ‘cagaron de hambre’ para que yo pudiera estudiar, yo pasé hambre para recibirme y lo logré: soy Licenciado en Genética recibido en la Universidad Nacional de Misiones. Hice el doctorado en la UBA, y en 2017 me fui a Sudáfrica por 3 años. Pasé pandemia ahí, en 2021 llegué a Estados Unidos, en una Universidad de Carolina del Sur me contrataron y ahora tengo trabajo por 10 años”, repasó su maravillosa historia Maxi, quien se hizo desde muy abajo y a pesar de las dificultades demostró que con actitud y entrega, todo llega.

Respecto a su alta exposición mediática, en especial en los canales deportivos, explicó: “Me puse en contacto con un periodista de TyC Sports, quien me dijo acércate y vemos. Salió la nota y explotó la cuestión, que es más que nada un homenaje a mis seres queridos, la idea era conseguir la firma de Leo para mi viejo y mi hermano en agradecimiento a todo el apoyo que me dieron para que sea el primer profesional de la familia. Ahora todos los sobrinos y los que vienen atrás en Allen ya saben que estudiar es el camino, así que varios están en la Universidad buscando su título y está bueno, ese es el espíritu de esto”.

Luego, sin poder creer todo lo que se generó, admitió: “Yo soy bastante reservado, no esperaba tanta repercusión”.

Y reveló que pagó “300 dólares la noche en ese hotel” donde lamentablemente no pudo tener contacto con los ídolos pese a la cercanía con los héroes de la albiceleste.