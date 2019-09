Ayer a la madrugada se rompió un caño en el bulevar de Fava y Avenida Olascoaga. En minutos se formó un piletón de desechos que cubrió parcialmente la calle. Tras trabajar toda la noche, obreros del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) lograron reparar la tubería (ver aparte).

A pesar de la respuesta del organismo, los vecinos están molestos porque los desbordes son moneda corriente en el barrio y los reclamos parecen no tener solución.

AM-Av-Olascoaga-y-Fava-desborde-aguas-servidas-(5).jpg Agustín Martínez

“No importa si llovió o si es un día normal, vos sabés que las cloacas pueden colapsar en cualquier momento”, contó a este medio Adriana, una comerciante de la zona, en referencia a la intersección de Olascoaga y Fava. La mujer trabaja hace más de 10 años en el barrio y conoce lo que es vivir con aguas servidas. “En los últimos años me entró dos veces agua a mi local, estoy cansada”, señaló.

Rodrigo, comerciante del mismo sector, indicó que trabaja en el lugar desde hace poco más de un año y apuntó que “siempre hay agua” en esa esquina. Comentó que los vecinos que viven sobre la calle Chocón son los que más sufren la problemática, ya que los olores se trasladan en esa dirección por acción del viento, que suele soplar hacia el este.

AM-Av-Olascoaga-y-Fava-desborde-aguas-servidas-(4).jpg Agustín Martínez

Silvia, una taxista que trabaja en la parada que funciona en el bulevar donde se registró la pérdida, manifestó que mucha gente se quejó de que el olor era “insoportable” por la mañana.

María Rosa, que vive a dos cuadras, contó que se sintió un fuerte olor nauseabundo.

Ciudad-nauseabunda-otro-barrio-con-fugas-cloacales.jpg

Caños que pierden por todos lados en distintos sectores

Los desbordes cloacales y las pérdidas de agua son una marca registrada en la ciudad. Se encuentran en casi todos los barrios y afectan a vecinos de todos los estratos sociales. Incluso, han llevado a que el intendente Horacio Quiroga se enfrente públicamente a las autoridades del EPAS, por las constantes reparaciones de pavimento que tiene que encarar la Municipalidad como consecuencia del daño que ocasionan las filtraciones.

En este sentido, vecinos de distintos barrios señalaron, en diálogo con este medio, los puntos críticos de la ciudad.

Patricia, de Don Bosco, remarcó que “todo Neuquén está minado, si no son las cloacas, es el asfalto”. Por su parte, Lucía, de Costa Azul, apuntó que la calle Obrero Argentino está repleta de pérdidas de agua. “Creo que es agua potable porque no hay olor, pero me parece que debería haber más mantenimiento de las redes”, dijo.

Gatica y Lanín fue uno de los puntos más señalados por las personas consultadas. Además, manifestaron su descontento por las demoras de tránsito causadas por las obras de repavimentación. Aunque en este último aspecto hubo quienes consideraron que la ciudadanía debe ser más tolerante con los trabajos de reparación.

AM-Av-Olascoaga-y-Fava-desborde-aguas-servidas-(2).jpg Agustín Martínez

LEÉ MÁS

Se rompió un caño y se formó una pileta de líquidos cloacales en el boulevard de Avenida Olascoaga

Fuerte sudestada embistió a Las Grutas y causó múltiples daños