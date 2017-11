Claves para no quedarse a pie durante las vacaciones

Verificación

La verificación técnica vehicular (VTV) es central para tener un viaje seguro. Se trata de un profundo estudio del vehículo que determina si está en condiciones de circular. Es de carácter obligatorio y quienes no la tienen al día pueden ser sancionados con severas multas.

Sergio Castro, de Revisión Técnica NQN SRL, explicó que la revisión consta de un análisis del estado de los frenos, la suspensión (amortiguadores), las luces y el tren delantero. “Las principales fallas que encontramos son en el freno de mano, que no funciona, y en las luces, porque suelen estar quemadas. La gente deja la verificación para último momento y no soluciona estos temas antes”, reflexionó el especialista. Si el vehículo no cumple con las condiciones necesarias, no se emitirá la habilitación.

Frenos: El mal estado de alguna parte del vehículo genera riesgos a ocupantes y terceros.

Elementos de seguridad

Vialidad Nacional detalló que, por ley, para transitar los autos deben tener un matafuego al alcance del conductor y con control de carga, además de balizas portátiles.

También deben contar con botiquín de primeros auxilios, gato hidráulico o críquet, rueda de auxilio inflada y llave de ajuste. Asimismo, dentro de la provincia es obligatorio contar con un chaleco reflectante.

Papeles al día

Aunque parezca obvio, los especialistas aconsejaron tener todos los papeles al día para evitar retrasos, multas e incluso el secuestro del auto. Según Vialidad, los principales son el registro de conducir –correspondiente al tipo de vehículo–, el DNI, la tarjeta verde –o la azul, en caso de que el vehículo no sea propiedad del conductor–,la oblea de la verificación técnica vehicular y el seguro al día.

Estado de los caminos

Antes de emprender el viaje, los conductores tienen tarea para hacer en sus hogares. Castro señaló que es fundamental informarse sobre el estado de los caminos y sus trazas para evitar accidentes y contratiempos. “Tienen que tener precaución a la hora de manejar, porque mucha gente no conoce las rutas por las que va a andar”, explicó.

Señales del vehículo

El técnico recomendó a los conductores tener en cuenta las condiciones generales de sus vehículos. Aconsejó prestarles principal atención a cualquier luz quemada, señales de deterioro de los frenos e incluso a ruidos sospechosos en el tren delantero.

750 pesos cuesta la verificación técnica vehicular.

Es el costo aproximado para el control de autos sedan en las verificadoras autorizadas para trabajar en la ciudad. Sin la certificación, los conductores son multados en las rutas del país.

Requisitos para cruzar a Chile

Documentos

Para cruzar la frontera se necesita: DNI o bien pasaporte o cédula federal, licencia de conducir, tarjetas verde y azul. Se debe presentar la Tarjeta Única Migratoria, disponible en la web de Migraciones. Los menores también deben presentar la partida de nacimiento original.

Requisitos en los autos

Los autos con más de seis cristales deberán tener grabado el número de dominio en el parabrisas delantero, la luneta trasera y en los vidrios de mayor tamaño. Si tienen menos, todos deben estar grabados.

Objetos personales

Los objetos electrónicos que se lleven deben ser registrados con un formulario OM 121. Para cruzar con armas se requiere el permiso del Renar.

Las multas por no tener la VTV ya no se pueden eludir

El Comisario de la División Tránsito de la Policía, Daniel Asselborn, advirtió que es ilegal circular por las rutas del país sin haber hecho previamente la verificación técnica vehicular (VTV). Los automovilistas que circulan sin la certificación de los talleres autorizados para hacer la verificación se exponen a ser multados si son detenidos en un control policial.

El comisario deslizó que, como esa infracción no se pena con el secuestro del vehículo, mucha gente se confía y transita sin la habilitación. “Antes podían escaparle a la multa si esta se labraba en una provincia distinta a la de origen del multado, pero con los sistemas digitalizados que tenemos hoy, tarde o temprano les llegará la factura porque la identidad del conductor y la patente del vehículo quedan registradas”, detalló.

Asselborn contó que la verificación técnica se debe hacer todos los años, a excepción de los autos cero kilómetro, que tienen un margen de dos años sin realizarla.

Existen ciertos factores que pueden truncar la habilitación. Se trata de los ganchos para carros, focos quemados u ópticas rotas, fallas del freno de mano, emisión de gases contaminantes, caño de escape silen y los autos “planchados”.

“Los vehículos salen de la fábrica preparados para andar con seguridad. Cualquier modificación que se les haga puede afectar el funcionamiento y provocar accidentes. Los autos ‘planchados’ tienen menos espirales en los amortiguadores”, explicó el comisario.

Asselborn recordó que a la hora de viajar, ya sea en la ciudad o en la ruta, es fundamental utilizar el cinturón de seguridad e instó a los neuquinos a tomar todos los recaudos necesarios para tener un traslado seguro.