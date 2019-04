Los chicos en el colegio, el trabajo, la casa... no llegás con todo. Acá te damos una opción de almuerzo súper rico y fácil de hacer. Repollitos de Bruselas y papas rosti.

Practiquísimos wraps caseros de carne y pollo con salsa. Para esos días en los que no querés lavar los platos y para una juntada con amigos no hay nada mejor que unos prácticos y ricos wraps que no lo vas a poder creer.